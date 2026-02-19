Una marca más para el hombre récord: el mejor nadador de aguas abiertas cruzó a nado el Nahuel Huapi

Un nuevo récord más para el mejor nadador de aguas abiertas de la historia y van... El mendocino Gustavo Oriozabala (55) cruzó esta mañana a nado los 8 kilómetros que comprende el tramo más ancho del lago Nahuel Huapi (entre Neuquén y Río Negro) y sumó otra marca a su palmarés.

La travesía, que tuvo como objetivo honrar a los combatientes de la Guerra de Malvinas en 1982 y a los 649 caídos que quedaron en las islas como custodios eternos de la soberanía argentina fue completada en 1 hora, 59' y 37".

"Salió todo bien. Y pude bajar las dos horas . El récord anterior era de 2 horas 3' y pertenecía a un español", describió Oriozabala a Los Andes luego de completar la misión.

El atleta completó la travesía a nado sin traje de neopreno ni ningún tipo de vaselina o grasa que protegiera su cuerpo de las aguas congeladas (la temperatura promedio era de 11° ).

" El frío es realmente infernal , y mientras más pasaba el tiempo, era mayor. Ya en la largada tuve poco tiempo para aclimatarme, unos dos minutos. No me quedó otra que ir aclimatándome en los primeros mil metros, respirando como podía, con una sensación de ahogo y agujas que clavan en todo el cuerpo . A los 20 minutos ya ni sentía ni los pies ni manos, tenía las extremidades insensibilizadas", rememoró.

Toda la travesía fue transmitida en vivo por el canal de YouTube de Gustavo Oriozabala, y también podrá ser revivida en un documental que será estrenado en los próximos meses. En la llegada -ya del lado de Bariloche, el nadador mendocino fue recibido en la costa por combatientes de Malvinas.

"Me pasaron dos banderas de Malvinas para que sujetara en el agua -una con cada brazo-, y cuando salí, en vez de una toalla, el combatiente Oscar Barrios me dio la campera que usó en la guerra de Malvinas para que me abrigue. Fue una emoción tremenda", agregó, conmovido.

Crónica de una nueva aventura que se convirtió en récord

Cerca de las 8:50 de este jueves, Gustavo Oriozabala partió -a nado- desde la desembocadura del Arroyo Castilla (costa neuquina). Junto a él iba todo un equipo en embarcaciones, integrado por sus dos hijas (Federica, quien también es entrenadora de Gustavo y Martina, quien se encargaba de ir haciendo la co conducción del vivo).

Su yerno Juan Pablo, en tanto, estaba en la costa del lado de Bariloche -junto a los veteranos de guerra que lo esperaban-, y también registraba todo en la transmisión. Mientras que Diego Tomás era quien tenía a cargo la filmación en tiempo real y el registro con cámaras, drones y hasta cámaras subacuáticas.

"Tuvimos algunos problemas de navegación, no técnicos ni de equipamiento, sino rabietas con los boteros, nada grave. Me hicieron nadar unos 700 metros de más", describió el nadador, quien agregó que, sin ese contratiempo, hasta podría haber sido de 1 hora 50' el tiempo.

Previo a cumplir su misión, Gustavo -quien recientemente fue reconocido como el "Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia"- estuvo varios días en el Sur argentino para ultimar los detalles de esta travesía, que tuvo condimentos épicos. Porque los 8 kilómetros en línea recta que recorrió a nado conforman el tramo más ancho del emblemático Nahuel Huapi.

Parte del equipamiento para esta nueva misión incluyó antenas de internet satelital para transmisión, lo que permitió que todo fuese transmitido de forma impecable. De hecho, hay entre 15 y 20 horas -entre la previa y la travesía de hoy- de material de video en crudo.

"La llegada: -en la playa del Centro Cívico de Bariloche (Río Negro) fue súper emocionante. Los veteranos me abrazaron y ayudaron a salir del agua, Oscar Barrios me puso la campera que usó en Malvinas. En el cetro cívico fue una fiesta total, muchos medios. Me sacaban fotos, se me acercaban para hacer notas. Pero yo necesitaba sentarme, porque no sentía los pies. Me trajeron una silla al sol y fui entrando en calor hasta que, recién 40 minutos, pude dar notas. Todo eso sumado a la adrenalina", describió.

Un nuevo homenaje a los combatientes de Malvinas

En abril de 2006, el Oriozabala unió a nado las dos islas principales que conforman las Islas Malvinas. Con traje de neopreno y todos los elementos de seguridad, el popular atleta mendocino recorrió los 6,5 kilómetros de mar que separa a ambos territorios, y lo hizo como un homenaje a los combatientes argentinos de esas islas del Atlántico Sur que en 1982 se enfrentaron en guerra con las tropas británicas.

Veinte años después, con 55 años ya cumplidos y como una nueva muestra de honra a quienes participaron de este enfrentamiento bélico ("los pibes de Malvinas", como sostiene aquel canto popular que se convirtió en himno en Qatar 2022), Oriozabala cumplió esta mañana una nueva aventura en homenaje a los veteranos. Pero esta vez lo hizo con un agregado inédito en la disciplina del nado en aguas abiertas: completó la misión sin traje de neopreno ni ninguna otra medida de protección para su cuerpo.

En una de las embarcaciones que acompañó a Gustavo esta mañana viajó el presidente de la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas (ACUVEMA), Oscar "Chiquito" Barrios. Fue él quien le prestó a Oriozabala la campera que usó en Malvinas para abrigarse ni bien salió del lago.

A la llegada, en el centro cívico de Bariloche, se celebró un acto en el Malvinas Memorial, un museo que cuenta con placas de caídos y un avión Mirage III. Allí lo esperaban otros combatientes.

Un nuevo récord

Tras consagrarse como ganador en diciembre pasado durante la prueba para aficionados en equipo de la tradicional Maratón Acuática Santa Fe – Coronda, Gustavo Oriozabala fue declarado como el Mejor Nadador de Aguas Abiertas de la Historia.

Pero si de hazañas hay que hablar, Oriozabala tiene decenas de páginas escritas. En la década de 1990 alcanzó el segundo puesto del ranking mundial de aguas abiertas (1998), consolidándose entre los mejores del planeta. Desde entonces, acumuló cerca de 70 cruces alrededor del mundo.

Entre sus aventuras más resonantes figuran el doble cruce del Estrecho de Gibraltar, el cruce del Canal de la Mancha, la travesía del Estrecho de San Carlos en las Islas Malvinas, la victoria en el Lago San Juan de Canadá y el primer puesto en la exigente prueba Escape de Alcatraz (California), logro que consiguió en 2008, con el agua a 5° y tras completar los 2.800 metros en 40 minutos.

En temperaturas similares a las que lo recibieron esta mañana en el Nahuel Huapi -e, incluso, más bajas-, Oriozabala completó el desafío del Canal de Beagle simple, el triple Beagle y hasta el cruce del Estrecho de Magallanes.

Tan activo como siempre, y más que nunca

A sus 55 años, Gustavo Oriozabala sigue tan vigente y activo como siempre. Entre sus logros más recientes, además del conquistado hot mismo en el Nahuel Huapi, se destacan la ya mencionada victoria en la tradicional Maratón Acuática Santa Fe – Coronda y otra prueba que tuvo lugar en octubre pasado, en Potrerillos y que también ganó.

Además, el 16 de julio de este año se ha propuesto dar la vuelta a la isla de Manhattan (Estados Unidos), objetivo que -de lograrlo- lo convertiría en el primer nadador del mundo en tener dos triples corona.