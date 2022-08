Una insólita pregunta que hizo Nicolás Pachelo lo incrimina más en el crimen de María Marta García Belsunce

En el marco del tercer juicio por el caso de María Marta García Belsunce, un nuevo suceso transcurrido durante el 2002 salió a la luz y complica al acusado por el crimen, Nicolás Pachelo.

Según la información que brindaron el propietario y el mozo de una confitería de la estación de servicio cercana al country de Carmel, Pachelo ingresó al local el 28 de octubre de 2002 y preguntó “si sabían algo de la mujer que mataron en el country”. Pregunta insólita ya que, si bien a esa fecha ya se sabía que García Belsunce había fallecido repentinamente, aún no se sabía que había sido asesinada.

Nicolás Pachelo. Fuente: Web

El testimonio de cada uno

El primero en dar su declaración fue Walter Eduardo Mantovani, quien contó que Pachelo y María Marta eran clientes habituales del lugar; de hecho, la socióloga almorzaba al menos una vez por semana en el restaurante.

“En un momento se acercó a la barra donde estaba yo para pedir medialunas. Y en ese momento preguntó: ‘Che, ¿saben algo de la mujer que mataron en el country?’”, recordó el testigo.

En ese sentido, el hombre relató que, una vez que conocieron cómo fueron las circunstancias en las que murió María Marta, y se preguntó, junto con su compañero, “por qué si había sido un accidente, Pachelo habló de un asesinato”.

María Marta García Belsunce junto a su esposo, Carlos Carrascosa. Foto: Archivo / Los Andes

Luego de eso, narró un momento en el que el acusado fue a increpar a Miguel Ángel Monzón. “Pachelo me preguntó por Monzón, que no estaba. Como había medios, le sugerí que no se expusiera”, indicó.

En ese sentido, Miguel Ángel ratificó la declaración de Mantovani y aseguró: “Pachelo entró y nos preguntó si escuchamos algo de una mujer que habían matado en un country. Respondimos que no. Se quedó, pidió un café, leyó los diarios”.

Sin embargo, Pachelo negó haber realizado esa pregunta y afirmó que él nunca fue a la estación de servicio en ese horario, puesto que alegó que estaba durmiendo.