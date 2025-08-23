23 de agosto de 2025 - 17:51

Una importante nevada en Las Leñas extiende el cierre de temporada

Las nevadas del viernes dejaron 40 cm de nieve en la base y aseguran la actividad en parte del centro de esquí.

Las Leñas
Los Andes
Por Redacción Sociedad

Una nevada imprevista sorprendió el viernes a residentes y turistas en Las Leñas, prolongando el cierre de la temporada invernal en el centro de esquí en el departamento de Malargüe.

Tras las intensas nevadas registradas el viernes, el centro de esquí amaneció con aproximadamente 40 centímetros de nieve en la base, lo que permite mantener en funcionamiento los sectores habilitados de la montaña.

“Estamos felices porque tenemos unos 40 cm de nieve fresca en la base. Esto hace que la parte habilitada de la montaña (Eros 1, Eros 2 y el Sector 1) pueda seguir disfrutándose a pleno”, informaron desde la administración del centro.

Sin embargo, también aclararon que la nieve caída no es suficiente aún para habilitar los Sectores 2 y 3, por lo que recomendaron a quienes planean visitar el lugar tener en cuenta esta información antes de organizar su jornada.

Nevada en Las Leñas
Respecto a la transitabilidad, el acceso al valle ya fue despejado por el personal de Vialidad. No obstante, continúa siendo obligatorio el uso de cadenas en los vehículos, debido a la posible presencia de nieve o hielo en la ruta, con el fin de asegurar la seguridad de quienes se dirigen al centro de esquí.

El equipo del centro continúa monitoreando las condiciones climáticas y el estado de la nieve para informar posibles novedades en la habilitación del resto de las pistas.

Nevada en Las Leñas

El pronóstico indica que este sábado 23 de agosto, las temperaturas en Las Leñas moverán entre los -13°C y los -5°C, mientras que el viento será leve, aunque se podrían registrar ráfagas de hasta 32 km/h. En las zonas más elevadas del valle, la sensación térmica podría descender hasta los -18°C.

