Una guarda del Metrotranvía fue trasladada de puesto por hacer un video en TikTok: “Creo que no era para tanto”

Melina González (19) es una joven que hasta principios de julio se desempeñaba como guarda asistente del Metrotranvía. En simples palabras: era una de las encargadas de controlar que todos los pasajeros abonaran el pasaje al momento de subir, entre otras cosas. Sin embargo, dos videos compartidos en sus redes sociales a principios de julio le valieron que fuera “trasladada” a otras funciones; fuera de lo que es la Sociedad de Transportes de Mendoza (STM). El traslado lo hizo la cooperativa de trabajo SIG, a la que ella está asociada y que presta distintos servicios en diferentes dependencias. Y, según indicaron desde la entidad, fue a raíz del pedido que hizo la dependencia oficial a raíz de la “inconducta” observada en la joven al momento de prestar sus servicios.

Melina, la guarda del MTM que fue trasladada.

En el video -subido a la red social Tik Tok y que tomó mayor exposición en los últimos días y luego de que en Twitter se viralizara- se la ve a la joven simplemente bailando desde el andén de la Estación Gutiérrez; y en la misma secuencia quien continúa con el baile es el operador de la dupla que acababa de llegar al lugar. Esta reciente viralización y el desenlace de la historia -que derivó en que Melina no se desempeñe más en estas funciones- llevó a que en Twitter llovieran las críticas por esta decisión.

“Creo que no fue grave lo que hice, fue un chiste”, destacó durante la mañana de hoy la joven; en la sede de la cooperativa SIG. “Al video lo subí la semana del 2 de julio, y esa misma semana la cooperativa me derivó a otro servicio en OSEP”, indicó la joven; quien resaltó que en ningún momento la dejaron sin trabajo, ya que la entidad a la que está asociada le comunicó el traslado y lo concretó en el acto.

“Se armó mucho revuelo; yo no creo que haya sido para tanto y me parece que se exageró un poco”, agregó con timidez. Y confesó que extraña sus días en su anterior puesto. “Estaba encariñada con el trabajo en el Metrotranvía”, siguió la joven; quien vive en Godoy Cruz.

Melina se mostró también agradecida por el inmenso apoyo de la gente -principalmente en las redes sociales-; y resaltó que ello fue lo que llevó a que la noticia llegue a los medios. “En Twitter se subió el video; y mucha gente empezó a preguntar dónde estaba, porque hacía mucho no me veían en el Metrotranvía. Y después la gente se tomó mal que me hayan trasladado”, agregó.

Por su parte, desde la STM aclararon algunos aspectos referidos a la situación en particular de la joven. E, incluso, del maquinista a quien se ve respondiendo el baile de Melina desde la cabina de conducción.

El inconveniente

El presidente de la STM, Daniel Vilches aclaró lo ocurrido, e indicó que lo que se ha viralizado es solo uno de los videos. “Lo que se ha reproducido es uno de los videos que ellos filmaron dentro del horario laboral. Es una composición en la que se da el período ‘de queda’, que es el que transcurre para que todos los mecanismos y el hierro (que llega a estar a 90º) se enfríen. Durante ese tiempo se debe mover una dupla que pesa 32 toneladas; y se que ve que ni la chica ni el operador cumplen con el requisito básico de ir atentos a la vía y de no quitarle la vista”, destacó Vilches.

Respecto al segundo video -y que indicó que también fue compartido en las redes, aunque no se ha viralizado como el primero-, el presidente de la STM destacó que se observan otras faltas importantes. “Lo que no han reproducido es otro video donde ellos hacen un baile dentro de la dupla, subidos en los asientos; sin usar las máscaras protectoras y en plena pandemia. Incluso, se los ve tocando el pasamanos y otros elementos; y no cumplen ningún protocolo de higiene” destacó Vilches.

Sin despido

En las redes sociales y en los medios de comunicación no tardaron en sucederse los cuestionamientos y las críticas hacia el desenlace de la historia. “Extraño ser la guarda con cara de culo del Metro” tuiteó la joven el 9 de agosto. Y luego de que el video fuese replicado por la cuenta TikTok Argentina y uno de los usuarios de esa red social comentara que la veía todas las mañanas cumpliendo su función (controlando que los pasajeros abonen el pasaje), Melina respondió desde su cuenta: “Lástima que no vas a ver más mi cara de ortiva, porque me sacaron”.

En Twitter, los mensajes de apoyo a la joven no tardaron en llegar. “¿De verdad te echaron por un Tik Tok?” y mensajes en el mismo tono de incredulidad se propagaron en cuestión de minutos.

Ante estas repercusiones, Vilches aclaró que la joven no fue despedida, sino que la cooperativa de trabajo a la que pertenece (SIG) la trasladó a otra dependencia en la que presta servicios. “A raíz de esos hechos, se tomaron algunas decisiones. Nos pusimos en contacto con la cooperativa de trabajo -que brinda servicios en empresas de limpieza, de seguridad y quien se había hecho cargo del servicio de intermediador para asistentes en el Metrotranvía-, y le dijimos que esa no es la conducta que un asistente tiene que cumplir”, destacó el funcionario; e hizo hincapié en que la joven no era empleada ni tenía relación de dependencia con la STM.

“Desde la cooperativa consideraron que se trataba de una falta grave; por lo que decidieron sacarla de nuestros servicios. Es importante aclarar que no tenía relación laboral con la STM, y la cooperativa decidió dejarla fuera del servicio del Metrotranvía, pero la ha enviado a cumplir otro servicio que presta la empresa, en otra repartición”, se defendió Vilches, e insitió: “La cooperativa consideró que se trató de una falta gravísima, pero la chica no ha perdido su trabajo”.

Desde SIG, en tanto, confirmaron que se tomó esa decisión ante la solicitud de la STM y la preocupación por la inconducta que se vio en el video. “Por solicitud de la STM, nosotros debemos acatar lo que solicitan. Yo recibí personalmente el llamado donde se me solicitaba que por orden del presidente desvinculáramos del servicio a la chica”, destacó a su turno el gerente de SIG, Gustavo Pesce.

“La convocamos y le solicitamos que se presente en la cooperativa par asignarle nuevas tareas y la derivamos a OSEP. Todo esto fue en la misma semana, a principios de julio”, sintetizó Pesce.

Analizan la situación del conductor

Luego del traslado de Melina, la sociedad que administra el Metrotranvía y los recorridos del Grupo 1 del Mendotran también analiza la situación del hombre que guiaba la dupla y a quien se ve también bailando en la cabina de conducción. “Se ve que el operador que maneja la dupla aleja su vista. Es un incumplimiento en el protocolo de seguridad, prácticamente la biblia del operador del Metrotranvía establece que no se puede quitar la vista ni las manos de los comandos en ningún momento”, sintetizo Vilches.

Ante esta situación, se ha iniciado una investigación sumaria donde se analizará cuál será el destino final del conductor. El presidente de la STM destacó que consideran que se trata de una falta considerada “grave”; al tiempo que adelantó que el hombre ya había incurrido en otras faltas anteriormente.