Una figura de la televisión mendocina lanzó su propio vino: "No creí hacerlo a mis 56 años"

No son pocas las celebridades, del mundo de la televisión y de los deportes -por ejemplo- que eligen Mendoza para producir sus propios vinos . Desde Lionel Messi (con su propio vino elaborado en San Rafael) hasta el músico Pedro Aznar , pasando por el conductor y empresario Marcelo Tinelli .

Por esto mismo, entonces, es que no sorprende que la primera parte del nombre del vino de Jara sea "El Tiempo" .

"Yo siempre viví en zona rural, y de chico uno tiene la ilusión de creer que se puede tener algo relacionado a la vitivinicultura. Pero es difícil, más viniendo de un papá albañil y de una mamá ama de casa. Era imposible para mí comprar una una finca, cuenta Jara, quien -además- es gasista matriculado.

Vino Fernando Jara 5.jpg Una figura de la televisión mendocina presenta su propio vino. Foto: Gentileza Fernando Jara.

Sin embargo, fue su trabajo como meteorólogo lo que le abrió las puertas de algo que, hasta hace unos años, parecía una utopía para él mismo. Pero que hoy le permite concretar su sueño.

Tras dejar el Servicio Meteorológico Nacional, Fernando Jara siguió trabajando como meteorólogo particular para distintas bodegas y emprendimientos productivos. Y sus años en la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC) de Mendoza también le permitieron hacer algunos contactos en el rubro.

"Entré en todo lo que es el sector de los cultivos y llegué a trabajar en tema de protección de heladas. Ello, sumado a que siempre me gustó el tema de las quintas (peras, manzanas y viñedos), me fue marcando el camino. Y, como trabajé con la bodega Hinojosa (Tunuyán), allí pude cumplir el sueño de mi vino", recapitula Fernando.

El "Lado B" del pronosticador más querido de Mendoza: es gasista y hasta limpió baños para ganarse la vida. Foto: Gentileza Fernando Jara

Fue un día en que, hablando con Martín Hinojosa -dueño de la bodega- le contó su idea. Pero, en la misma charla, le dijo que para una persona con sus recursos era una utopía comprar una finca.

"Martín me miró y me dijo que no hacía falta tener una finca, que podíamos comprar algunas hectáreas. Y con mi familia -esposa e hijas- compramos una parcela de 2 hectáreas en Hinojosa para hacer nuestro primer vino", agrega, siempre con humildad.

El vino de Don Fernando Jara

Luego de la primera parte del nombre del vino ("El Tiempo"), precede en la denominación el nombre propio del meteorólogo: "Don Fernando Jara".

En el 2021 la familia compró la parcela, en 2022 trabajaron la viña, en 2023 fue la cosecha, mientras que la elaboración fue entre marzo - abril y octubre del año pasado.

Vino Fernando Jara 2.jpg Una figura de la televisión mendocina presenta su propio vino. Foto: Gentileza Fernando Jara.

"Es malbec, pero además compré unas tres barricas de roble francés y lo tuve allí casi 9 meses. Y ahora, que sale a la luz, para mí es como un niño que nació", resume, con emoción, Jara.

“El tiempo, Don Fernando Jara”, salió al mercado el 2 de diciembre, aunque la primera tanda la ha trabajado con grupos muy cercanos e íntimos.

"Es algo muy lindo, no me lo esperaba ni yo y jamás me imaginé que a los 56 años iba a sacar mi propio vino. Pero creo que son cosas que se van dando porque a uno en la vida le van pasando cosas buenas", sigue Jara, quien se emociona al rememorar a su abuelo: "Lo recuerdo haciendo su propio vino con las uvas de las parras de sus vecinos y yo, de chico, ahí con él".

Vino Fernando Jara 3.jpg Una figura de la televisión mendocina presenta su propio vino. Foto: Gentileza Fernando Jara.

La presentación del vino de Fernando Jara

El próximo jueves 27 de febrero, de 10 a 11, el meteorólogo Fernando Jara presentará su vino en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

"El tiempo, Don Fernando Jara", malbec tiene un precio de 12.200 pesos cada botella, mientras que la caja cuesta 56.800 pesos.