The Winemakers: los hacedores de vino de Mendoza, retratados por las pinturas de Charles O'Malley

Hay un emblema, un sinónimo, un epítome de Mendoza en la consideración mundial y, también, en la presencia con la que elige mostrarse al mundo y hacia sí misma. Ese símbolo no es otro que el vino , y toda la industria que lo rodea (la “ industria madre ”) forma parte de la cultura, la economía y el “ADN social” de la provincia.

Pero el vino no es sólo una bebida , su industria no son sólo las bodegas ni su materia prima son los hermosos viñedos , esos que ponen su rostro fotogénico con la montaña de fondo para las postales. Los que están detrás, o delante, de todo eso son los “ hacedores de vino ”: enólogos, agrónomos, promotores de la bebida que son los que permiten que esta tenga la vida actual, que crezca como ha crecido, que alcance los niveles de excelencia que se admira, por la gracia del paladar, en todo el mundo.

Por eso no resulta extraño y, a la vez, sorprende, que el arte se fije justamente en esos hacedores. Y que sea la mirada y el pincel de un extranjero, aunque radicado en Mendoza , el que se haya propuesto la tarea de homenajearlos con una muestra. Se trata de Charlie O’Malley , un irlandés que reside desde hace dos décadas en nuestra provincia, donde se desarrolló como empresario del enoturismo y también retomó su amor por el pincel . Un amor que había quedado estacionado a un costado de sus pasiones, pero que gracias al cobijo de esta fértil tierra desértica, volvió a ver la luz y recuperar los colores.

Charlie inaugura mañana, en la Bolsa de Comercio, The Winemakers , una muestra conformada por 20 retratos de personalidades relacionadas con el vino. Entre ellos, Karim Musi, Alejandro Vigil, Julia Halupczok, Agustina Hanna, Michel Rolland, Mariano Di Paola y Ana Paula Bertolucci . Además, entre los retratados aparece el propio Malley, quien en su tarea de relacionar el vino con el turismo se suma a este elenco de hacedores con naturalidad.

“Como retratista pensé que sería interesante ponerle cara al vino que todos bebemos y disfrutamos. Así que pinté durante un año diferentes personalidades del mundo del vino, algunos famosos, otros no tan famosos, algunos amigos, algunos desconocidos, y el resultado son 20 retratos que espero que la gente disfrute y se maraville”, se entusiasma.

En la charla con Los Andes, nos cuenta, además, sobre cómo renació en Mendoza su pasión por el arte.

Charlie O Malley retrato.jpg

—¿Cómo surgió la idea de retratar a 20 “hacedores de vinos” (“winemakers”) y por qué elegiste a estas personalidades?

—Soy un pintor obsesionado con los retratos y estaba haciendo fotos al azar de amigos y familiares y algunos encargos. Conocí al enólogo Karim Mussi en un asado un fin de semana y tomé algunas fotos que luego convertí en un retrato al óleo. Se me ocurrió que sería interesante hacer una serie, poniendo un rostro al vino que todos bebemos y disfrutamos.

—¿Cómo describirías el estilo de los retratos? ¿Es el retrato tu “especialidad”?

—A mi estilo lo llamaría “realismo expresivo”. Me gusta captar el movimiento y la luz y, a menudo, trabajo con videos como referencia de imagen, en lugar de una foto fija. Me gustan los retratos que no son “posados”, sino que prefiero captar a las personas cuando están en medio de un gesto. En cuanto a si es mi especialidad, sí, actualmente sólo quiero hacer retratos. Pero quién sabe qué elegiré a continuación…

—¿Cómo se dio tu llegada a Mendoza? ¿Fue aquí donde consolidaste tu faceta artística?

—De niño estuve muy inmersa en el arte, pero me desilusioné con el arte moderno y lo dejé todo durante muchos años, durante los cuales vagué y deambulé por Europa y Sudamérica. Al final, encontré mi lugar aquí en el desierto, me hice una vida y luego volví a agarrar el pincel. Asistí al taller de arte del pintor Mauro Cano y de repente mi creatividad empezó a fluir de nuevo.

Estela Perenetti.jpg

Quiénes son los retratados en The Winemakers

La muestra de Charlie O’Malley incluye retratos de los siguientes “winemakers”: Karim Musi, Peter Meuli, Federico Cassone, Jeff Mausbach, Pedro Rosell, Daniel Pi, Steve McEwen, Paula González, Agustina Hanna, Estela Perinetti, Alejandro Vigil, Juan Pablo Michelini, Julia Halupczok, Michel Rolland, Ángel Mendoza, Mariano Di Paola, Ana Paula Bertolucci y Santiago Achaval. A esas obras se suma un autorretrato de O’Malley.

Pedro Rosell.jpg

Cómo visitar la muestra The Winemakers

The Winemakers, muestra del artista Charlie O’Malley. Expone desde el 12 de febrero al 30 de abril en la Bolsa de Comercio de Mendoza (Sarmiento 199, Ciudad). Inauguración: miércoles 12 de febrero, 19.30. Horario de visitas: lunes a viernes, de 8.30 a 19; sábado y domingo cerrado. Entrada gratuita.