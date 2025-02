Luis Scafati y Marta Vicente: "Nuestro arte se diferencia, pero tiene puntos en común"

Este viernes 7 de febrero se inauguró en el Museo Carlos Alonso la muestra conjunta de Luis Scafati y Marta Vicente, dos artistas que van en yunta, no sólo en la vida, sino en el arte. Ambos cuentan con una larga trayectoria individual y también en común, dado que no es la primera vez que exponen juntos. De hecho, en Mendoza van por la segunda. Aunque cada uno tiene sus búsquedas estéticas, con su lenguaje, con su estilo, con su manera de entender el arte, a la vez no dejan de reconocer que la obra de ambos también puede percibirse como “una totalidad”.

—¿Qué características tiene la muestra en el Espacio Carlos Alonso?

—Marta Vicente (MV): No es una retrospectiva, sino que es una muestra de trabajos en papel que hemos hecho en estos últimos años, a partir de la pandemia hasta el 2025. Hay muchas xilografías, muchos dibujos, muchas xilografías mezcladas con dibujos. Y, bueno, Luis también tiene acuarelas. Los temas, digamos, son...

—Luis Scafati (LS): …son diversos. En mi caso, por ejemplo, he puesto mucha ilustración. De algunos libros, hasta el último que recién termino y todavía no sale, va a salir el 3 de abril en España: Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. También expongo cosas que hice cuando la pandemia nos agarró acá, en Vistalba, y a partir de ahí nos quedamos. O sea: tomamos la decisión de instalarnos acá después de estar más de 40 años en Buenos Aires. Y en ese período dibujé una serie de trabajos donde no existe la figura humana. Algo muy raro, porque en mi trabajo la figura humana siempre fue protagonista.

—MV: Igual me pasó a mí, ya que, al estar encerrados dos años acá, retomé un poco la xilografía, que había trabajado unos años atrás. Esta vez la hice con una propuesta un poco más libre, más primitiva, porque son todas xilografías sobre madera. Y bueno, me llevó a trabajar mucho con los símbolos, porque a mí me gusta mucho ir cambiando, ir buscando temas. Por ejemplo, las vasijas o los jarrones que contienen cosas, desde la muerte hasta la vida, porque las podés asociar con una vasija para la ceniza o para el alimento o la generación de una planta. Entonces, todo eso me hizo jugar con esas imágenes, que fueron saliendo solas, sin pensarlo. Cuando se empezó a armar la muestra, Rebeca Sarelli y Pablo Chiavazza, que son los curadores, vinieron acá, estuvieron mirando los trabajos, se entusiasmaron con la idea de lo que estaba haciendo Luis, de lo que estaba haciendo yo, y encontraron esa unión. Nosotros sabemos que siempre estamos conectados con ciertas cosas, pero no se nota porque, a la vez, en cada uno hay mundos diferentes.

—LS: Claro, cada uno ha desarrollado (a pesar de que compartimos muchos años, ya más de 50 pirulos), un lenguaje y una manera de expresión diferentes, pero hay puntos de encuentro, eso es insoslayable. Tal vez sean vasos de comunicación. —MV: Eso se trasladó al leit motiv de esta muestra, lo que creo que la hace muy interesante… —Luis Scafati: Además, ocupamos los tres pisos del Carlos Alonso. Se han juntado muchísimos trabajos y todos sobre papel. Y el protagonista más contundente es el dibujo, ya sea expresado con los grabados de Marta, como con mis dibujos y mis ilustraciones. —MV: Y el tema de los personajes también es algo que nos une, porque a mí me gusta mucho armar historias y contarlas con personajes. —LS: Claro, que muchas veces parten de lo que propone un escritor, como Kafka o Bolaño. Y a partir de ahí yo extraigo cosas y Marta, su mundo simbólico.. —MV: Mundo simbólico y onírico, porque estos personajes que estoy haciendo ahora tienen algo que ver con la parte onírica, porque toda mi vida he tenido sueños reiterados, y ponerlo en el papel va aliviándome un poco… —¿Cuántas veces han hecho muestras juntos? —MV: No muchas. —LS: No más de cuatro veces. En Mendoza esta es la segunda vez. Pero porque nos hemos movido también en ámbitos diferentes. —MV: Hay una introducción que hace Pablo Chiavazza, intelectualizando un poco el contexto de la muestra, donde hace un paralelismo entre el mundo mío y el mundo de Luis que es interesante. O sea, uno no lo ve, pero es interesante ese juego que se ha dado… —LS: Puede ser que de alguna manera armen una totalidad. Digamos que no son cosas que se oponen y que son mundos que, si bien se diferencian claramente, tienen puntos en común. —MV: Nosotros somos muy “trabajólicos”, como se dice. Siempre estamos trabajando, o sea que manejamos las técnicas. Tenemos esa cosa de poder decir lo que sentimos y creo que también eso es importante, porque le da una solvencia, un sustento a nuestro trabajo. Cada cosa que hacemos es producto de un trabajo de muchos años. —LS: A veces me preguntan en cuánto tiempo hago un dibujo. Lo puedo hacer en 15, 20 minutos, una hora, pero en realidad detrás hay 40, 50 años de laburo. Marta, por ejemplo, con el tema de la xilografía viene desde muy atrás, porque su papá era grabador. —MV: Mi primer grabado lo hice a los 10 años, y el motivo que hice fue un jarrón… Así que mira cómo se unen las cosas de la vida. —LS: Uno va perfeccionando una idea. No es que haya muchísimas ideas, uno va de alguna manera desarrollando ideas que están en uno siempre. —MV: Sí, y por eso yo ahora lo que veo es que el tema es el mismo, versionado. Por ejemplo, la serie que estoy presentando ahora se llama Variaciones sobre el destino, porque en casi todos van apareciendo los mismos símbolos, pero no son los mismos personajes ni están en el mismo contexto, en el mismo lugar. O sea, es una variación sobre ese pensamiento acerca de lo que significa. —La muestra se llama “Devenires en papel”. Ese soporte, el papel, está siendo muy interpelado por la tecnología, por los nuevos formatos, por la virtualidad… ¿Cómo impacta en ustedes este nuevo escenario? —LS: Por mi parte siento que hay un cambio tecnológico que ha incidido, obviamente, en el pensamiento y en la forma de vivir. Ahora, yo siento que hay una parte importantísima que es esa especie de inteligencia emocional, por ponerle un nombre, de la cual nosotros somos portadores. Porque una técnica (pintar, dibujar con un lápiz sobre un papel) requiere un aprendizaje de mucho tiempo también. Y son cosas que se han ido puliendo, porque, por ejemplo, yo he visto dibujos hechos en cuevas por seres con los que nunca nos hubiéramos entendido, pero en ese lenguaje sí nos entendemos. Toda esta invasión tan violenta y tan de repente tiene sus pros y sus contras, también. S iento que esta vuelta planetaria a una especie de fascismo no es casual porque está repitiendo situaciones ya superadas. —¿Qué significado tiene realizar esta muestra en el Museo Carlos Alonso, un pintor que para los artistas de la generación de ustedes es un referente? —MV: No teníamos pensado para nada hacer una muestra. Todo se armó aquí medio mágicamente y la verdad que está bueno. —LS: El lugar es fantástico. Es uno de los pocos lugares de Mendoza que, se puede decir, está de primera. Pienso que participar en ese lugar y que ese lugar tenga el nombre de Carlos Alonso es una especie de homenaje de nuestra parte a ese maestro. En resumen Devenires en papel. Muestra de Marta Vicente y Luis Scafati. Lugar: Museo Carlos Alonso (Emilio Civit 348, Ciudad). Visitas: martes a domingos y feriados de 9 a 20. Entrada: gratuita.