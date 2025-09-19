El sábado 27 y domingo 28 de septiembre, el espacio Arizu será en escenario de una variada feria. Con entrada libre y gratuita.

Una feria de diseñadores y artesanos locales para disfrutar del Día del Turismo en plena primavera

El Espacio Arizu (Godoy Cruz), será escenario de la 6º "Expo Mendoceando", que reúne expositores y diseñadores independientes que reflejan a la perfección la identidad mendocina. La cita será el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre.

La expo contará con más de 100 stands con propuestas y estará abierta durante todo el fin de semana de 12 a 21, con entrada libre y gratuita. Los ingresos serán por calles San Martín 1.515 o Manuel Belgrano 1.322, de Godoy Cruz.

Además, los asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas y artísticas, espacios para niños, coctelería, DJs en vivo y caricaturistas. También se podrá visitar la muestra de las artistas Bárbara Morales, Mónica López, Adriana Gómez y Sabrina Rodríguez.

Además, tanto el sábado 27 y el domingo 28 -desde las 18-, tendrá lugar el show circense de Mysticc. También los amantes de la coctelería también tendrán su espacio con la participación de Fede Weber, de Mixólogos Cocktail Club, con una propuesta de coctelería creativa.

“Esta expo es una oportunidad única para disfrutar de la riqueza cultural y creativa de Mendoza, fomentando la sostenibilidad, la innovación y el apoyo a los talentos locales. Estamos muy felices de que el municipio de Godoy Cruz nos abra las puertas de este hermoso espacio que representa tanto para la cultura mendocina", resumió la organizadora, Fernanda Idiart.

Pet friendly, para disfrutar con la familia completa Uno de los grandes valores agregados de las propuestas de Diseño Libre Eventos es que los asistentes pueden ir con sus mascotas, ya que todas las actividades son pet friendly, lo que permite también un paseo para esos grandes e incondicionales compañeros del hogar. Toda la grilla de la Expo Mendoceando Coctelería creativa, con Federico Weber ( Mixólogos Cocktail Club ).

con ( ). Música en vivo con DJ Méndez.

Chefsitos : taller infantil para aprender a decorar galletas y donas.

: taller infantil para aprender a Diseñarte Kids : sector de arte para pintar y colorear .

: sector de arte para . Feria Picantera, con productos y delicatesen locales.

con productos y Mysticc (circo) , todos los días a las 18,

Espacio de caricaturas. Sector de Arte – Participación de las artistas: Bárbara Morales.

Mónica López.

Adriana Gómez.

Sabrina Rodríguez.