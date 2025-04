Una familia de aves carroñeras "usurpó" una bodega y hoy es parte del atractivo para los visitantes

Al ser aves carroñeras , los jotes no solo no representan amenaza alguna -ni para los humanos ni para otros animales-, sino que son limpiadores naturales de organismos contaminados.

"Para la gente de campo, este rol es muy interesante, más si se tiene en cuenta que cuando muere una vaca, la permanencia prolongada de sus restos al aire libre puede traer enfermedades. Además de ser carroñeros, en el estómago de los jotes hay un pH muy fuerte que elimina virus, y por eso es importante tenerlos presentes", agrega Gallego, nacido en el País Vaco (España) y quien está en vías de completar su beca sobre águilas coronadas.

"Hay jotes o buitres de África con compuestos en su pH que pueden, incluso, terminar con el ántrax", ejemplifica.

Jote 4.jpeg Una familia de aves carroñeras "usurpó" una bodega y hoy son parte del atractivo para los visitantes. Foto: Gobierno de Mendoza

Los jotes del Faraón en Alvear

Siguiendo su instinto y sus preferencias para nidificar, durante la primavera una pareja de jotes cabeza negra eligió uno de los recovecos en las torres de la imponente Bodega Faraón (General Alvear) para iniciar su cortejo e instalarse. Allí montaron su hogar mientras esperaban el nacimiento de sus dos pichones, quienes hoy ya tienen 3 meses. Cuando estos últimos nacieron, la familia entera encontró en esta histórica bodega -que hoy no funciona como tal, aunque es un paseo obligado en Alvear- su "hogar, dulce hogar"-

"La presencia de esta familia de jotes en la bodega es una buena señal de salud ambiental. Indica que los ecosistemas aún conservan su equilibrio y diversidad, algo cada vez más valorado por los consumidores que eligen productos de origen sustentable y respetuosos con el ambiente”, explicó a su turno el jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo al remarcar la importancia de observar fauna silvestre en entornos productivos o urbanos.

Coragyps atratus es el nombre científico que recibe el jote cabeza negra. Es una de las dos variedades -el otro es el jote cabeza colorada-, y el cabeza negra se caracteriza porque son residentes y se instalan en un lugar para vivir durante mucho tiempo (el cabeza colorada suele migrar al norte cuando comienza el frío).

Como recién están descubriendo el mundo, los "volantones" (nombre que reciben los juveniles de jotes) que están en la bodega alvearense no se alejan demasiado del nido y apenas ensayan algunos movimientos de vuelo. En ese sentido, se caracterizan por despegar de forma pesada y ruidosa, pero una vez en el aire son excelentes planeadores.

Embed - Bodega Faraón

Los jotes cabeza negra continuarán habitando en la emblemática bodega hasta tanto los juveniles completen todo su desarrollo y estén en condiciones de completar grandes distancias a vuelo. Hasta tanto, en un trabajo conjunto entre la Delegación de General Alvear de la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Turismo y la Asesoría de Ambiente municipal se monitoreará y mantendrá la protección.

Además, la posibilidad de observarlos desplegar sus alas -sin acercarse demasiado ni molestarlos- se convierte en un atractivo extra para quienes visitan la Bodega Faraón.

Un "limpiador natural" de virus, bacterias y otras amenazas

Al igual que el cóndor -y cualquier otra ave carroñera-, el jote es considerado un "limpiador natural". Esto realza aún más su rol ecosistémico clave, ya que al alimentarse de restos de animales en descomposición, eliminan cualquier amenaza que venga de la mano de estos organismos (como enfermedades tipo ántrax).

“Son aliados silenciosos del ambiente y de los productores ganaderos. Al consumir la carroña, controlan naturalmente posibles focos de enfermedades que podrían afectar al ganado o incluso a las personas”, detalló el veterinario Juan Pablo Coniglione, integrante de Biodiversidad y Ecoparque, quien -además- aclaró que los jotes no representan ningún riesgo para la población.

Los jotes (cabeza negra y cabeza colorada) cuentan con la particularidad de ser especies bastante flexibles, por lo que se adaptan y -en especial al cabeza negra- es muy común verlos nidificar en estructuras humanas y convivir con las personas. Taperas y tanques abandonados son algunos de los espacios predilectos para construir su nido.

A diferencia del cóndor andino, el jote no es una especie en peligro de extinción y su presencia es por demás populosa en Argentina. Sin embargo, ello no quita que no estén expuestos a sus peligros y que no se deba trabajar de manera anticipada en su conservación.

Jote 3.jpeg Una familia de aves carroñeras "usurpó" una bodega y hoy son parte del atractivo para los visitantes. Foto: Gobierno de Mendoza

“El mejor momento para conservar una especie es cuando todavía es abundante. Cuando ya está en peligro, es muy complicado remarla. Y si bien hoy son comunes de ver ambas variedades, son abundantes. Pero siempre hay que tener cuidado en lo que hace a la conservación", detalla Gallego, quien desde hace 2 años trabaja en el monitoreo de poblaciones de las dos especies de jotes.

En Argentina se los puede encontrar desde Ushuaia y hacia el norte. Y, como los cóndores y otras tantas aves carroñeras, una de las grandes amenazas con que se encuentra el jote está en los cebos envenenados. Se trata de aquellos animales muertos que los productores de ganado dejan intencionalmente en el campo, con veneno en su cuerpo y con la idea de atraer a predadores (como el puma y los zorros). Cuando estas especies se alimentan del animal envenenado, mueren.

Se trata de una práctica peligrosa, letal y prohibida (el uso de los venenos está penado). No solamente porque atenta contra especies protegidas -puma y cóndor, entre otras-, sino porque esos venenos son letales para el ser humano. Y, entrando en contacto con el agua -por ejemplo- el veneno se convierte en una amenaza real para las personas.

Aunque el jote no es un predador natural ni caza su alimento, es víctima de los daños colaterales de los cebos envenenados, ya que se alimentan de aquellos cebos que se ponen para los predadores. Y mueren envenenados.