20 de enero de 2026 - 22:50

Una avioneta aterrizó de emergencia en la Ruta Provincial 56 por una falla mecánica

El hecho ocurrió este mediodía y motivó un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ordenar el tránsito y evitar siniestros.

Una avioneta debió aterrizar de emergencia sobre la Ruta Provincial 56.

Una avioneta protagonizó este mediodía un aterrizaje de emergencia sobre la Ruta Provincial 56, a la altura del kilómetro 35, luego de sufrir una falla mecánica. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 12.15, cuando el piloto se vio obligado a descender sobre la calzada. Tras la maniobra, la aeronave quedó parcialmente atravesada sobre uno de los carriles, lo que generó una afectación momentánea en la circulación vehicular.

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en la zona, asistieron de inmediato al piloto —un hombre de 51 años que resultó ileso— y desplegaron un operativo de señalización y ordenamiento del tránsito para evitar siniestros y permitir el trabajo de remoción de la aeronave.

Desde el organismo nacional informaron que la intervención se dio en el marco de los operativos de control y prevención vial que se desarrollan durante la temporada de verano en distintos puntos del país. En total, la ANSV mantiene presencia en 39 corredores estratégicos, que incluyen rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos.

En ese contexto, se detalló que ya fueron controlados 231.962 vehículos y se labraron 5.085 actas por diversas infracciones a las normas de tránsito.

