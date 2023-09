Un popular descongestivo fue calificado de ineficaz por “no mostrar mejoras” ante ciertas enfermedades

Con los drásticos cambios de temperatura y la entrada de nuevas estaciones, es muy común contraer resfriados y congestiones. Por ello, miles de argentinos acuden a las farmacias más cercanas a buscar algún remedio que los ayude a paliar los síntomas de la enfermedad. Pero, el pasado martes, un grupo de expertos de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) determinó que la fenilefrina, común descongestivo, no tiene efecto alguno y su eficacia no dista mucho de un placebo.

En un informe de farmacovigilancia presentado por asesores de la FDA, se detalló que los medicamentos de venta sin receta que contienen fenilefrina y son de consumo oral o aplicación nasal, en las dosis recomendadas, no son eficaces a la hora de combatir congestiones. Si bien no hablaron sobre un potencial riesgo en la seguridad del producto, explicaron que estudiar su utilidad en fármacos con dosis más altas puede elevar la presión arterial como efecto secundario, lo que no representa una respuesta alentadora. “Creo que, en lo que a mí respecta, esto es un caso cerrado. No funciona”, agregó el el doctor Paul Pisaric de Archwell Health en Oklahoma.

Los científicos del Comité Asesor de Medicamentos sin Receta (NDAC) se reunieron el 11 y 12 de septiembre para presentar el nuevo estudio que se realizó sobre la fenilefrina, siendo el primer análisis uno impulsado en 2006, luego de que este se volviera el ingrediente más popular en los medicamentos descongestionantes de venta libre. Con la autorización de la FDA.

“Los estudios modernos, cuando están bien realizados, no muestran ninguna mejora de la congestión con fenilefrina”, rescató la agencia AP de lo mencionado por el doctor Mark Dykewicz, especialista en alergias de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis. No obstante, el profesor Leslie Hendeles, de la Universidad de Florida, precisó en un comunicado de la Asociación Americana de Farmacéuticos (APhA) que “solo la vía oral no es eficaz, porque el 99 por ciento del fármaco de origen se inactiva en el intestino y durante el primer paso por el hígado”. Este es un motivo por el cual aún no se ha desalentado la utilización de descongestivos nasales.

Pese a que los expertos desalientan la ingesta oral por su ineficacia benéfica, desestiman que la fenilefrina en las dosis correspondientes sea un riesgo para la salud y su efecto en descongestivos nasales no ha sido puesto en duda. Imagen ilustrativa. Foto: Web

En este sentido, si la FDA hace efectivas las recomendaciones del Comité, los mayores fabricantes farmacéuticos -Bayer, Johnson & Johnson, entre otros- podrían verse obligados a retirar los remedios que presenten fenilefrina de sus góndolas por su ineficacia. En Argentina, existen al menos 15 medicamentos que se verían afectados, los mismos son identificados con “grip” o “PE” hacia el final de su nombre. Su consumo es muy común y e incluso muchos pacientes suelen combinarlo con otros fármacos.

Jimena Worcel, directora médica de la Cámara de Medicamentos de Venta Libre, explicó que “algunas presentaciones de fenilefrina son asociadas con analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, y a veces, con butetamato, una sustancia que actúa sobre la tos”. Estos se utilizan para el “resfrío común, la congestión nasal o cuando hay mucha secreción. También, si hay fiebre o febrícula, como parte del cuadro de decaimiento que produce el resfrío que, hay que destacar, no es gripe”.

Asimismo, si los fármacos son retirados, la Agencia estadounidense deberá trabajar en conjunto con la industria farmacéutica para brindar alternativas descongestionantes eficaces y de venta libre a los consumidores. Al respecto, la representante de los pacientes en el panel, Jennifer Schwartzott pronunció: “Creo que este medicamento en su dosis oral debería haber sido retirado del mercado hace mucho tiempo. Los pacientes necesitan y merecen medicamentos que traten sus síntomas de forma segura y eficaz, y no creo que este medicamento lo haga”.

En tanto, de acuerdo con la mencionada agencia de noticias, es poco probable que la votación unánime que se realizó la semana pasada se aplique de forma inmediata. Pero la FDA reconoció que el retirar los productos con fenilefrina de las farmacias eliminaría “los costos innecesarios y el retraso en la atención por tomar un medicamento que no tiene ningún beneficio”.

