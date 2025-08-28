28 de agosto de 2025 - 22:35

Un policía federal discutió con un conductor y lo amenazó con un arma en plena autopista

El suceso ocurrió en la autopista General Paz, en Buenos Aires. Las autoridades determinaron que las personas que viajaban en el otro vehículo transportaban una gran cantidad de dinero.

Un policía federal discutió con un conductor y lo amenazó con un arma en plena autopista

Un policía federal discutió con un conductor y lo amenazó con un arma en plena autopista

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un policía federal protagonizó una discusión subida de tono con otro conductor, donde se bajó de su vehículo y lo amenazó con un arma de fuego durante unos minutos en la autopista General Paz, en Buenos Aires.

Leé además

Frente del edificio de Casa de Gobierno de Mendoza

Policías con prontuario y una celadora que faltó 332 veces en un año: los 10 estatales echados por Cornejo

Por Redacción Política
Todo sucedió dentro de la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Golpes en una comisaría de Jujuy: una mujer descubrió a su pareja policía en ropa interior con una compañera

Por Redacción Policiales

El violento episodio sucedió durante la tarde del miércoles en cercanías a Liniers y quedó registrado en dos videos que se difundieron en las redes sociales. Allí se observa como un hombre furioso le apunta con una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol con cuatro personas adentro.

Al parecer todo se habría iniciado cuando el policía federal venía quejándose del conductor del otro auto porque realizaba maniobras peligrosas, acercándose demasiado a dos motos.

Embed

Al notar que continuaba realizando las maniobras, el policía descendió de su vehículo, se dio a conocer como agente y los interceptó. Como consecuencia, ambos vehículos quedaron detenidos en la autopista y generaron caos en la circulación como también convocatoria de los vecinos para ver lo que ocurría.

Varios minutos después de la llamada al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar e intervinieron en la situación. Durante el procedimiento, identificaron a todos los presentes y confirmaron que ninguno tenía restricciones para circular.

No obstante, un detalle llamó la atención durante el operativo: los ocupantes del Volkswagen transportaban 4,5 millones de pesos en efectivo. Según explicaron, el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo.

Si bien no se impusieron restricciones a ninguno de los implicados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, bajo la titularidad de Martín Peluso, ordenó iniciar actuaciones para investigar la posible comisión de un delito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Policía Rural 

Robaron y faenaron a una potranca y un padrillo: indignación y dos detenidos

Por Enrique Pfaab
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 28 de agosto

Por Redacción
El viernes abre paso al fin de semana que estará marcado por lluvias, vientos del sur y un importante descenso de la temperatura en Mendoza.

Se viene un viernes "primaveral" antes de la llegada del frío y la lluvia: el pronóstico para Mendoza

Por Redacción Sociedad
Milagros Miceli, socióloga argentina, fue reconocida por TIME entre las 100 personalidades más influyentes en inteligencia artificial.

Quién es la argentina reconocida por TIME entre los 100 líderes más influyentes en inteligencia artificial

Por Redacción Sociedad