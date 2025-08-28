Un policía federal discutió con un conductor y lo amenazó con un arma en plena autopista

Un policía federal protagonizó una discusión subida de tono con otro conductor, donde se bajó de su vehículo y lo amenazó con un arma de fuego durante unos minutos en la autopista General Paz, en Buenos Aires.
El suceso ocurrió en la autopista General Paz, en Buenos Aires. Las autoridades determinaron que las personas que viajaban en el otro vehículo transportaban una gran cantidad de dinero.
Un policía federal protagonizó una discusión subida de tono con otro conductor, donde se bajó de su vehículo y lo amenazó con un arma de fuego durante unos minutos en la autopista General Paz, en Buenos Aires.
El violento episodio sucedió durante la tarde del miércoles en cercanías a Liniers y quedó registrado en dos videos que se difundieron en las redes sociales. Allí se observa como un hombre furioso le apunta con una pistola al parabrisas de un Volkswagen Gol con cuatro personas adentro.
Al parecer todo se habría iniciado cuando el policía federal venía quejándose del conductor del otro auto porque realizaba maniobras peligrosas, acercándose demasiado a dos motos.
Al notar que continuaba realizando las maniobras, el policía descendió de su vehículo, se dio a conocer como agente y los interceptó. Como consecuencia, ambos vehículos quedaron detenidos en la autopista y generaron caos en la circulación como también convocatoria de los vecinos para ver lo que ocurría.
Varios minutos después de la llamada al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar e intervinieron en la situación. Durante el procedimiento, identificaron a todos los presentes y confirmaron que ninguno tenía restricciones para circular.
No obstante, un detalle llamó la atención durante el operativo: los ocupantes del Volkswagen transportaban 4,5 millones de pesos en efectivo. Según explicaron, el dinero estaba destinado a la compra de un vehículo.
Si bien no se impusieron restricciones a ninguno de los implicados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, bajo la titularidad de Martín Peluso, ordenó iniciar actuaciones para investigar la posible comisión de un delito.