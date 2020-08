Un pastor, el paciente cero en San Rafael: ya hay 25 casos y 150 aislados

De pasar a ser uno de los pocos departamentos mendocinos sin casos de coronavirus, fueron casi cuatro meses de tranquilidad, en los últimos días se desató una seguidilla de contagios en San Rafael que mantiene por estar horas a 24 personas internadas, un fallecido y 150 aislados en sus casas como medida preventiva.

Del total de contagiados 23 personas están vinculadas al denominado paciente cero, el pastor de la iglesia Voz en el desierto, que aparentemente contrajo el virus en un viaje al Gran Mendoza.

Además hay otro vecino que dio positivo a Covid-19 y el nexo estaba en investigación pero las autoridades sanitarias ya confirmaron que también se contagió tras un viaje al área metropolitana.

Por el momento el intendente Emir Félix no descarta adoptar medidas restrictivas más duras, pero se tomará un tiempo más antes de decidirlo. Serán clave los resultados de las muestras que por estar horas están analizando en el Laboratorio Covid de la Región Sur, en el hospital Schestakow.

“Vamos a ir analizando por horas. Estamos siguiendo el núcleo de contagios que hasta ahora es de contactos estrechos y en función de eso tomando las decisiones. Por ahora no tengo una decisión tomada”, afirmó el jefe comunal en diálogo con Los Andes.

Félix aseguró que “estamos tratando de atajar los contagios con aislamientos preventivos y en el transcurso vamos a ver que sale de los test. Mañana (por miércoles) vamos a tener una visión real de la situación”. Por ahora, además de los internados, “tenemos a 150 personas en aislamiento en sus casas”, agregó.

El jueves 13 por la noche desde el Ministerio de Salud confirmaron que una mujer de 48 años dio positivo a coronavirus. A partir de ese momento, con excepción del domingo, los casos no dejaron de crecer.

Pero a diferencia de lo que se pensó en un primer momento, la enfermera no fue la fuente del contagio, sino el pastor que al parecer viajó a Mendoza y luego estuvo visitando a los padres de la mujer. Precisamente el hombre de 81 años que falleció, era el papá de la enfermera.

Pero además, el líder de la iglesia Voz en el desierto, también tomó contacto con los fieles de la iglesia Puntos de Encuentro.

“No tengo probado que haya viajado a Mendoza (el pastor) pero si tenemos una iglesia que es la central y después tuvo vinculaciones con personas de otra iglesia. El problema que hemos detectado es que un sector de la sociedad no respetó estrictamente las normas y nos produce un daño mayor. Un pastor que visitó a un matrimonio de adultos mayores, y a partir de ahí hay una cadena. Reuniones en la iglesia que no cumplieron las normas de distanciamiento, la actividad religiosa no guardó los protocolos y hubo vínculo entre los fieles de una iglesia y otra. Inclusive tenemos vínculos estrechos que tomaron mate. Evidentemente cuando no hay cumplimiento estricto de las normas se corre este riesgo”, explicó Félix, con un cierto grado de molestia.

De los 25 pacientes que contrajeron coronavirus desde el jueves, “uno solo que viajó a Mendoza, volvió y a los días sintió los síntomas y llamó, los otros 24 pertenecen a ese clúster (el del pastor)”, indicó el cacique sanrafelino.

Ante esta situación, el intendente solicitó a los vecinos que “hayan estado en contacto con el pastor de la iglesia Voz en el Desierto o con algún miembro que conozcan que dio positivo, que se aíslen en sus casas y por favor nos avisen. Así nos van a ayudar”.

De los pacientes positivos hay dos que cumplen con el aislamiento en la casa porque son asintomáticas y además no tienen forma de que alguien se haga cargo de los hijos. Otro está internado en el hospital Español del Sur mendocino y el resto en el hospital Schestakow.

Como la mayoría atraviesa la enfermedad sin síntomas o son muy leves, el jefe comunal confió que están analizando trasladarlos, posiblemente a un hotel, para liberar las camas hospitalarias y “quitarle carga viral al hospital y resguardar al personal de la salud”.

Era esperable

Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país en marzo hasta el jueves 13 de agosto por la noche, San Rafael tuvo un solo caso, aunque muy dudoso, de coronavirus. El paciente de 74 años que vivía en Jaime Prats y falleció el 15 de abril.

En todo ese periodo, San Rafael fue uno de los departamentos que se mantuvo más restrictivo. Mientras en Mendoza se habilitaba la actividad comercial o las salidas recreativas, en el Sur se tomaron más tiempo antes de permitirlas.

Cuando a mitad de junio el Ejecutivo Mendocino permitió el turismo interno en la provincia, Emir Félix decidió posponerlo y finalmente cerró el departamento a esa alternativa para evitar que arribaran vecinos de otras latitudes y así ingresara el virus.

En cambio, esa tranquilidad que reinaba en las tierras sureñas hizo que San Rafael fuera el primero de Mendoza en extender el horario de atención del comercio. Los negocios de barrio están abiertos hasta las 21 y las tiendas o zapaterías entre otras están hasta las 20.

En la mirada del jefe comunal todas las medidas fueron un combo que permitió retrasar lo que era inevitable mientras el tránsito entre el sur mendocino y el Gran Mendoza, donde está el mayor núcleo de contagios, esté permitido.

“A lo que aposté es a ganar tiempo para llegar a la vacuna con el menor saldo posible. Ese fue el objetivo”, dijo Felix y acto seguido agregó: “Ahora, si tenés una situación como en el Gran Mendoza con un crecimiento expansivo del virus y no tomamos medidas rígidas, y no se ha parado el tránsito entre los departamentos porque a los exentos no le podemos impedir el ingreso, es muy positivo que hayan llegado al 14 de agosto”.

El intendente remarcó que “nosotros no manejamos las rutas, si estamos poniendo todos los controles posibles y siendo muy rígidos pero no podemos impedir que ingresen como en el caso de los exentos”.

A partir de ese punto, sin nombrarlo directamente, el intendente sanrafaelino cargó contra las decisiones adoptadas por el gobernador Rodolfo Suárez.

“Mendoza no aceptó que hay circulación viral y los conglomerados de más de 500.000 habitantes tienen que estar aislados. Debería estar cortada la interacción entre conglomerados porque hay circulación viral. No lo quisieron hacer y tarde o temprano nos íbamos a infectar”. “La verdad es que se le bajó el precio a la enfermedad en Mendoza”, insistió.

Al igual que lo hizo el intendente de Alvear, el radical Walther Marcolini, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en ese departamento, Emir Félix también le recomendó a la población “viajar únicamente (a Mendoza) por una emergencia o una cuestión indispensable”.