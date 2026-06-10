10 de junio de 2026 - 12:09

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto

El hecho ocurrió en la ciudad de Neuquén y toda la secuencia quedó registrada en video por un testigo.

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto.

Insólita pelea de tránsito: bajó a discutir con un motociclista, olvidó el freno de mano y chocó a otro auto.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una insólita situación de tránsito ocurrida en pleno centro de la ciudad de Neuquén se volvió viral en las redes sociales luego de que una discusión entre un automovilista y un motociclista terminara con un choque provocado por un descuido del conductor.

Leé además

Una cámara de seguridad captó una brutal pelea en Mar del Plata.

Al menos diez personas protagonizaron una pelea en una transitada esquina marplatense
Mendoza registra la cifra más baja de víctimas mortales en accidentes de tránsito de los últimos 4 años. 

Mendoza registra la cifra más baja de víctimas fatales en accidentes de tránsito en los últimos 4 años

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez y quedó registrado en video por testigos que presenciaron la escena.

Según indicó LM Neuquén, todo comenzó a raíz de una presunta mala maniobra o un inconveniente de tránsito entre el conductor de un automóvil y un joven que circulaba en motocicleta. La situación derivó en un intercambio verbal que rápidamente subió de tono.

En medio de la discusión, el automovilista descendió de su vehículo para ponerse cara a cara con el motociclista. Sin embargo, al bajar dejó el auto sin el freno de mano.

Mientras ambos continuaban discutiendo, el vehículo comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás sin conductor al volante. Tras recorrer algunos metros, terminó impactando contra otro vehículo que estaba detrás y que no tenía ninguna relación con el conflicto original.

Embed

Lo más llamativo ocurrió después del impacto. Según muestran las imágenes difundidas, el automovilista no se acercó a verificar los daños ocasionados ni a dialogar con el conductor afectado. En cambio, realizó un gesto con la mano a modo de disculpa, volvió a subir a su vehículo y se retiró del lugar.

Además, lejos de asumir la responsabilidad por lo sucedido, continuó increpando al motociclista y atribuyéndole las consecuencias del incidente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

remedios, colera y dinamita: la increible pagina de los andes que retrata la mendoza de 1887

Remedios, cólera y dinamita: la increíble página de Los Andes que retrata la Mendoza de 1887

Por Ramiro Quiroga Faura
Los números de la quiniela de Mendoza. - Imagen ilustrativa

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de junio

Por Redacción
la sorprendente historia olvidada del cacique manuel namuncura encontrada en un ejemplar de los andes de 1884

La sorprendente historia olvidada del cacique Manuel Namuncurá encontrada en un ejemplar de Los Andes de 1884

Por Ramiro Quiroga Faura
Los Puquios inaugura la temporada 2026 y abre sus puertas este viernes en la alta montaña mendocina.

Los Puquios confirmó que inaugura la temporada este viernes: precios y servicios habilitados

Por Redacción Sociedad