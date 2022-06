Un nene de cuatro años murió tras ser picado por un alacrán

Un pequeño de apenas cuatro años murió en las últimas horas tras ser picado por un alacrán. El fatídico hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe. Según el director del hospital de Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, el menor tuvo una mala evolución y que en el marco del tratamiento que recibía tuvo una falla cardíaca.

“Es un hecho lamentable. Se hizo en forma tardía el suero porque el chico se demoró en llegar al hospital”, remarcó el médico, quien contó que hace años no se registraba una muerte por esa causa.

González Carrillo advirtió que la picadura de una alacrán es riesgosa en un chico que pesa menos de 30 kilos y que además la gravedad del caso depende de la especie y la cantidad de veneno. Lo ideal es recibir tratamiento en las dos horas posteriores a sufrir la picadura, detalla La Capital.

Hospital de Niños Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe.

Cuales son los síntomas

Expertos advierten que si un chico tiene buen estado de salud pero comienza a llorar por un dolor intenso suele sospecharse de la picadura de un alacrán. Entre los síntomas, se destacan palidez, náuseas, vómitos, salivación excesiva, piel de gallina y palpitaciones.

Para evitar la aparición de alacranes, se recomienda mantener el hogar y alrededores limpios y ordenados. En particular, libres de escombros, ladrillos, tejas, leña, maderas. Además, tapar las grietas en las paredes, sobre todo si estas son de ladrillo hueco, y sellar las cámaras cloacales. También colocar malla metálica en las rejillas de las casas. Una práctica recomendada es revisar la cama antes de acostarse, sacudir las sabanas, principalmente las de niños menores de 12 años. No dejar ropa en el suelo, sacudirla antes de usarla. Y revisar los zapatos antes de ponérselos. Los insecticidas en general no son efectivos por lo que se desaconseja su uso.

En caso de picadura se recomienda concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para atención y tratamiento. Mientras tanto, se puede colocar frío en el sitio afectado para aliviar las molestias.