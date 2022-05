Un hombre murió en un asado con amigos luego de ahogarse con un pedazo de carne

Lo que comenzó como una feliz reunión de amigos, terminó de una manera trágica en Jujuy. Un hombre se ahogó con un pedazo de carne y murió, pese a los intentos de sus amigos por reanimarlo.

El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Humauaca, en Jujuy durante la noche del viernes pasado. Un grupo de hombres se juntaron a disfrutar de un asado cuando uno de ellos, de 47 años, se broncoaspiró con un trozo de carne y todo cambió. A los pocos minutos, perdió el conocimiento por lo que sus amigos llamaron al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), y a la seccional N°15 de la zona para recibir ayuda.

Durante el tiempo de espera, los acompañantes le realizaron maniobras de reanimación aunque no tuvieron éxito. Cuando los médicos del SAME llegaron a hacer su trabajo, no lograron reanimarlo y confirmaron el deceso.

De manera preliminar, se realizaron exámenes que determinaron que el cuerpo no tenía signos de violencia. Así se descartó que la muerte haya sido provocada por terceras personas.

Los peritos encargados de la investigación observaron que la ingesta de carne produjo el bloqueo de las vías respiratorias y, a su vez, la muerte del hombre.

La ayudante fiscal dispuso que el cuerpo de la víctima sea depositado en la morgue del hospital Manuel Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Allí se avanzará con el examen de autopsia y después se hará entrega del cuerpo a los familiares, quienes ya fueron notificados sobre el lamentable hecho.