Un hombre golpeó sin razón a un chico en la calle y le causó lesiones en el rostro: un video captó la agresión

El agresor fue identificado y aún no está preso ya que se espera evaluar su estado de salud mental. La víctima es un niño de 13 años que pasaba por el lugar.

Un niño recibió una trompada de un extraño mientras caminaba.&nbsp;

Un niño recibió una trompada de un extraño mientras caminaba. 

Los Andes
En las calles del partido bonaerense de Brandsen, en plena vía pública un hombre le dio una trompada a un niño que caminaba distraído. Las cámaras de seguridad de un comercio de la zona registraron el momento de la agresión.

Mientras el niño de 13 años circulaba por la calle, el hombre se dirigió a él y dijo violentamente: “Eh, wacho ¿qué te metés con mi vieja?”. Luego golpeó al menor, quien según declaraciones, cuenta con dos lesiones en el rostro a causa del ataque.

Según las imágenes grabadas y declaraciones de testigos, se puede ver cómo el agresor buscaba propiciar un segundo golpe cuando los vecinos salieron a socorrer al niño.

A partir de la difusión del video y la gran repercusión del caso, el padre de la víctima realizó declaraciones televisivas. En las mismas, afirmó que el hombre iba a volver a pegarle, “se salvó porque paró gente, pero lo iba a rematar” y añadió: “No sólo le dio el golpe que lo pudo haber matado, porque es un nene que mide 1,60 metros, con un peso laucha, frente a una persona que ronda los 30 años y con la altura que tiene, un niño no puede defenderse”.

Por último, sobre el ataque el progenitor comentó: “El golpe fue certero y si hubiera entrado bien, hablaríamos de una víctima más. Hice la denuncia porque tiene que estar siempre que pasan cosas así porque tiene que haber un registro documental y jurídico o que queden antecedentes”.

El hombre que golpeó al niño fue identificado

Según información de la Agencia de Noticas Argentinas, el denunciado ya fue identificado: “Al hombre ya lo tienen identificado. Desconozco si lo van a poder procesar o tiene problemas de salud mental. Una persona que golpea de la nada a un chico que ni siquiera está preparado para una pelea, no sé cómo puede estar libre” comentó el denunciante.

“Considero que es una persona peligrosa, en las imágenes se ve claramente y vuelve a rematarlo. Lo identificaron, saben donde vive y está en proceso la orden de detención. Todos actuaron de primera y es cuestión de tiempo que lo detengan”, continuó.

Finalmente el padre del niño dijo: “La denuncia fue radicada en la comisaría y todos me trataron muy bien. Desde la comisaría de la mujer nos ofrecieron un perito psicólogo. En el hospital constataron que tiene un golpe en el pómulo y un corte en el labio del lado izquierdo. La sacó barata y tuvo mucha suerte”.

