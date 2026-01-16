Un hombre golpeó sin razón a un chico en la calle y le causó lesiones en el rostro: un video captó la agresión

En las calles del partido bonaerense de Brandsen, en plena vía pública un hombre le dio una trompada a un niño que caminaba distraído. Las cámaras de seguridad de un comercio de la zona registraron el momento de la agresión .

Mientras el niño de 13 años circulaba por la calle, el hombre se dirigió a él y dijo violentamente: “Eh, wacho ¿qué te metés con mi vieja?”. Luego golpeó al menor, quien según declaraciones, cuenta con dos lesiones en el rostro a causa del ataque.

Según las imágenes grabadas y declaraciones de testigos, se puede ver cómo el agresor buscaba propiciar un segundo golpe cuando los vecinos salieron a socorrer al niño.

CRUZÓ LA CALLE Y SE COMIÓ UNA TROMPADA PORQUE SÍ - El agresor fue identificado, no está preso y buscarán conocer su estado de salud mental - La familia del menor confirmó que el nene está bien y que nunca había visto en su vida al atacante Brandsen pic.twitter.com/wqKc3zojT1

A partir de la difusión del video y la gran repercusión del caso, el padre de la víctima realizó declaraciones televisivas. En las mismas, afirmó que el hombre iba a volver a pegarle, “se salvó porque paró gente, pero lo iba a rematar” y añadió: “No sólo le dio el golpe que lo pudo haber matado, porque es un nene que mide 1,60 metros, con un peso laucha, frente a una persona que ronda los 30 años y con la altura que tiene, un niño no puede defenderse”.

Por último, sobre el ataque el progenitor comentó: “El golpe fue certero y si hubiera entrado bien, hablaríamos de una víctima más . Hice la denuncia porque tiene que estar siempre que pasan cosas así porque tiene que haber un registro documental y jurídico o que queden antecedentes”.

El hombre que golpeó al niño fue identificado

Según información de la Agencia de Noticas Argentinas, el denunciado ya fue identificado: “Al hombre ya lo tienen identificado. Desconozco si lo van a poder procesar o tiene problemas de salud mental. Una persona que golpea de la nada a un chico que ni siquiera está preparado para una pelea, no sé cómo puede estar libre” comentó el denunciante.

“Considero que es una persona peligrosa, en las imágenes se ve claramente y vuelve a rematarlo. Lo identificaron, saben donde vive y está en proceso la orden de detención. Todos actuaron de primera y es cuestión de tiempo que lo detengan”, continuó.

Finalmente el padre del niño dijo: “La denuncia fue radicada en la comisaría y todos me trataron muy bien. Desde la comisaría de la mujer nos ofrecieron un perito psicólogo. En el hospital constataron que tiene un golpe en el pómulo y un corte en el labio del lado izquierdo. La sacó barata y tuvo mucha suerte”.