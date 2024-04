Un grupo de artistas mendocinos denunció a un productor por no pagarles tras un show sinfónico

G.E.G. son las iniciales de un productor artístico mendocino de 31 años y quien se encuentra en el foco de la tormenta desde hace poco menos de un mes. Y es que el productor fue denunciado recientemente por el director de un ensamble sinfónico integrado por 18 artistas mendocinos, quien lo acusa por “situación de engaño y por incumplimiento de lo acordado” en el pago por dos espectáculos que brindaron los días 15 y 16 de marzo en Mendoza y San Juan, respectivamente.

Según la denuncia, ya presentada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el productor adeuda a los artistas un millonario monto acordado por las presentaciones de los shows bautizados cono “Guns ‘N Roses Sinfónicos”, del que participaron el hoy denunciante -Víctor Armendáriz- y otros 17 músicos y artistas agrupados en el ensamble Cosmigonón- junto a la banda “Paradise City”, tributo a los verdaderos Guns ‘N Roses.

18 artistas mendocinos denunciaron a un productor por no pagarles tras un show sinfónico.. Foto: Instagram @one.duet

“Hay un engaño. Porque él (por el productor) le ha pagado a algunas personas y artistas que participaron de los shows. Por ejemplo, a la gente de la banda tributo les pagó ya. Pero a nosotros nos fue poniendo distintas fechas, que nunca cumplió. Y cuando quise hablar con él, siempre tenía excusas de que no le andaba bien el teléfono o que tenía la cuenta bloqueada por la AFIP. Pero nosotros, con nuestro abogado, averiguamos y no tienen ninguna cuenta bloqueada”, explica Armendáriz, director y arreglista del ensamble sinfónico Cosmigonón.

“A la fecha, nosotros aún no hemos cobrado nada y hemos perdido todo contacto con el productor luego del 26 de marzo. La semana que viene se cumple un mes desde las presentaciones y no sabemos nada de él. Nos han engañado con el pago y estas cosas no pueden volver a pasar”, destaca, con impotencia, Armendáriz.

“No sé si nosotros vamos a cobrar alguna vez esa plata, pero es fundamental que todo esto se sepa para que no vuelva a pasar. A nosotros este trabajo nos tomó más de dos meses, de escribir los arreglos de música, etcétera. Y lo peor es que este productor sigue trabajando”, resumió el director sinfónico a Los Andes.

ENGAÑADOS

Víctor Armendáriz, su esposa, Marcela Fuenzalida (cantante solista y de coros) y todo el ensamble llevan ya más de 14 shows sinfónicos en los que han logrado reversionar a distintos artistas. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Ceratti y Los Redonditos de Ricota son algunos de los artistas que el ensamble sinfónico Cosmigonón ha logrado adaptar para sus shows.

Así fue como, a fines de octubre del año pasado, los miembros de la banda tributo a los Guns ‘N Roses, “Paradise City” se contactaron con Armendáriz para avanzar en la idea de dar vida a un espectáculo con la música de la banda estadounidense liderada por Axl Rose, aunque en versión sinfónica. Y fueron los propios integrantes de la agrupación quienes contactaron a Víctor y al ensamble con el productor G. E. G.

18 artistas mendocinos denunciaron a un productor por no pagarles tras un show sinfónico.. Foto: Instagram @one.duet.

Si bien en un principio la intención era que el show se desarrollara en noviembre del año pasado, ese plan fue reprogramado y el objetivo se aplazó ya para este año. Todo esto está bien detallado en la denuncia que Armendáriz y los otros 17 artistas oficializaron en Delitos Económicos.

Ya en febrero, el ensamble confirmó al productor cuál sería el presupuesto que precisarían para cada presentación, incluyendo arreglos y aspectos técnicos y operativos. Hasta allí, nada anormal. Muy por el contrario, el entusiasmo era marcado en ambas partes: de Cosmigonón y de G.E.G.

Así fue como finalmente se confirmó la fecha de presentación de dos espectáculos: viernes 15 de marzo de este año en el Auditorio Ángel Bustelo (Mendoza) y sábado 16 de marzo en el Teatro Sarmiento, de San Juan. Además, por cada una de las presentaciones, el ensamble acordó cobrar un determinado monto, destinado a los músicos (incluido el sonidista), la dirección de Armendáriz y los arreglos orquestales. Es decir, por ambas presentaciones, G.E.G. se comprometió a pagarle a Cosmigonón una millonaria suma.

“El 13 de marzo, el productor nos dijo que había acordado con la gente de ‘Paradise City’ pagarles por adelantado, y nos dijo que a nosotros nos iba a pagar también el día antes del show, que debería haber sido el jueves 14 de marzo. Pero no lo hizo. Después nos dijo que iba a pagarnos el lunes 18 (primero) y el martes 19 de marzo (después), pero tampoco lo hizo. Y ahí empezó con las excusas de que la AFIP le había bloqueado la cuenta. Cuando lo llamábamos por teléfono, no atendía y nos decía que se le había roto el celular”, describe Armendáriz a Los Andes.

DESAPARECIDO Y DENUNCIADO

Ya pasadas las dos presentaciones en Mendoza y en San Juan con salas prácticamente llenas, los músicos mendocinos se pusieron cada vez más insistentes ante la falta de noticias o apariciones del productor G.E.G.

Al cumplirse ese nuevo plazo del 20 de marzo fijado por el propio productor y sin que les haya pagado aún, los artistas volvieron (en la figura de Armendáriz) a intentar comunicarse con él. No obstante, según denuncian, solo obtuvieron respuestas por medio de mensajes escritos en WhatsApp. Allí les explicó que estaba en el banco “solucionando algunos problemas”.

18 artistas mendocinos denunciaron a un productor por no pagarles tras un show sinfónico.. Foto: Instagram @one.duet

El jueves 21 de marzo, una vez más ante la insistencia de los damnificsdos, volvió a decirles que estaba en el banco y que esa tarde cancelaría el monto que habían acordado. Sin embargo, el dinero nunca fue pagado, y el 22 el productor argumentó que la AFIP había bloqueado sus cuentas.

“Los días posteriores fueron de evasivas, no respuestas, no atender llamadas telefónicas, excusas de teléfono roto, dejar esperando sus respuestas por horas e, incluso, silencio. El 22 de marzo se ofreció a mandar un pago parcial, que tampoco completó. El 23 y 24 de marzo no tuvimos respuestas, y el lunes 25 de marzo se comunicó con una serie de mensajes de audios, con excusas de imposibilidades de comunicación por rotura de teléfono. El martes 26 de marzo de 2024 fue su última comunicación anunciando que debía acercarse al banco para finalizar los trámites, y eso fue lo último que supimos”, se explayó Armendáriz.

Así las cosas, finalmente el pasado miércoles 3 de abril, Armendáriz radicó la denuncia.

“Somos muchas personas trabajando, muchas familias que están esperando cobrar lo que acordaron por su trabajo. Lo que el productor está haciendo es para ganar tiempo, pero no sabemos para qué. Las presentaciones estuvieron completas, por lo que él cobró el dinero. No sé qué habrá hecho con él”, sintetiza Víctor Armendáriz.

Seguí leyendo