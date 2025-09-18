Un fuerte temblor sacudió con intensidad este jueves en Mendoza: dónde fue el epicentro

El sismo ocurrió alrededor de las 15:03. Según información del Inpres, el movimiento se originó a pocos kilómetros del Gran Mendoza y se sintió con fuerza en varios puntos.

Un fuerte sismo de magnitud 4.5 sacudió la provincia de Mendoza durante la tarde de este jueves, lo que generó movimientos en distintas localidades. El temblor, ya reportado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica ( Inpres), se produjo a las 15:03 horas.

El epicentro se localizó específicamente a 46 kilómetros al oeste de Mendoza capital y a 16 kilómetros al noreste de Potrerillos, con una profundidad de 130 kilómetros.

El movimiento fue percibido especialmente en zonas de alta montaña, principalmente en Luján de Cuyo. Potrerillos, Uspallata, Polvaredas, Cacheuta, y el Gran Mendoza sintieron con mayor fuerza el temblor.

Temblor El temblor tuvo epicentro a 46km al oeste de Mendoza y a 16km al noroeste de Potrerillos. INPRES La intensidad del sismo La actividad sísmica se percibió con una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en lugares como Ciudad de Mendoza y Nueva California.

En Tunuyán, en tanto, la intensidad fue levemente menor, donde osciló entre los niveles II y III. Aunque no se reportaron daños ni heridos, el movimiento fue suficientemente perceptible para que vecinos de estas zonas comentaran el suceso en redes sociales.