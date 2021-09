Un festival solidario para ayudar a Rodrigo, el mendocino que estuvo muerto durante 10 minutos

Muchas veces la vida nos presenta pruebas que nos cambian por completo. Así fue como a Rodrigo Reta el destino lo puso a prueba en 2019. Con apenas 30 años, el 24 de marzo, sufrió una muerte súbita que le causó una grave lesión cerebral.

Rodri, como le dice su mamá, vivía entre Mendoza y Salvador de Bahía (Brasil), daba clases de capoeira y trabajaba en una empresa de turismo australiana. Ese trágico día estaba trabajando cuando de repente se desvaneció, estuvo casi 10 minutos muerto hasta que llegó la ambulancia, mientras era asistido por una joven que sabía hacer RCP.

“Todavía hoy no sabemos por qué tuvo la muerte súbita, él era súper deportista y muy sano, creo que son cosas de la vida. Pero tuvo un montón de ángeles a su alrededor, justamente uno fue una chica que le hizo RCP y las ambulancias que llegaron rápido”, contó Cecilia Reta, la mamá del joven.

“Rodri estuvo en terapia intensiva, entró en coma vegetativo porque estuvo 10 minutos muerto literalmente y volvió. Tiene una lesión importante en su cerebro, en su momento dijeron que iba a quedar así conectado, pero de a poco fue avanzando. Un día le pedí que respirara solo, necesitaba que lo hiciera para poder volver a la provincia, y así fue, al otro día comenzó a respirar y pudimos trasladarlo a Mendoza”, relató la mamá.

Ya en Mendoza, permaneció internado por seis meses en el Hospital Central, ya que no tenía obra social. Fue así hasta que pudieron afiliarlo a la obra social de su madre, lo que le permitió la internación en casa. “En ese momento, los amigos hicieron una colecta internacional y nos ayudaron un montón y pudimos construirle una habitación, él necesita su lugar y sus cuidadores” contó Cecilia.

Hoy Rodri tiene 33 años, está con internación domiciliaria, intentando recuperarse de las secuelas de aquel accidente, tiene un botón gástrico para alimentarse, y debe tener cuidados las 24 horas del día. Su mamá, la familia y los cuidadores de día se encargan de él. “Ahora él está en un estado de mínima conciencia, pero va superando las expectativas de todos los médicos, es una persona muy poderosa, tiene una energía maravillosa, sonríe, nos mira, a su manera se conecta, creo que si volvió es por algo”, cuenta su mamá.

Rodrigo trabajaba en una empresa de turismo y recibió la colaboración de muchos de sus compañeros de trabajo, quienes decidieron ayudar a su madre con el tratamiento. Pero luego la pandemia provocó el cierre de la empresa y sus amigos se quedaron sin trabajo y sin poder ayudarlo.

Necesidades

Cecilia hoy volvió a trabajar, es empleada de una clínica, y con su sueldo paga el alquiler y las necesidades de su hijo. Pero hoy se encuentra con un problema mayor: la obra social le ha negado los cuidadores nocturnos para Rodrigo, por lo que debe recurrir a un recurso de amparo, llevado por un abogado, que sale $70.000. “La obra social no quiere darme los cuidadores de noche, yo volví a trabajar, entonces ahora se complica su cuidado, al comienzo no trabajaba, pensé que iba a ser menos tiempo, pero el tiempo es indefinido y Rodri va a necesitar siempre que lo estén cuidando las 24 horas”.

“Económicamente no puedo hacer frente al pago de los cuidadores nocturnos, soy sola y tengo una hija más chica. Los cuidadores se retiran a las 20hs y vuelven a las 8hs. Yo entro a trabajar a las 7hs de la mañana, es muy complicado. Es por esto que he presentado el recurso de amparo para solicitar estas prestaciones a la obra social, me salen 70000 pesos y no los tengo. Este evento que se hace el 21 de septiembre, que lo realiza mi hermano, nos va a permitir juntar la plata para pagar los abogados y terminar con este problema con la obra social. Una parte del valor de la entrada está destinada a Rodri”, explicó Cecilia.

Es por eso que se hará un festival para recaudar fondos para poder ayudar a Rodrigo Reta. “El festival se llama Mamagüita Fest, son eventos en donde la base es el ‘rezo al agua’. No hay alcohol, es un lugar para disfrutar de manera sana. Habrá recitales en vivo, patio de comidas, sorteos, circo, talleres de biodanza, yoga, etc. Es en El Bosque (El Challao), desde las 11h de la mañana y hasta que dure. Estoy tratando de conseguir una ambulancia para tratar de llevar a Rodri un ratito, él ya puede sentarse en silla de ruedas. El que no quiera ir al evento, pero que pueda ayudar con la causa también puede hacerlo, con el valor de la entrada o con lo que pueda, todo suma, todo nos ayuda”.

Para cerrar Cecilia con emoción dijo “Rodrigo viajó por todo el mundo, es muy querido, y se ha generado algo muy lindo, hubo mucha gente que nos ayudó y apoyó, nos mandaron sus energías, sus oraciones, ha sido muy hermoso lo que pasó con él. Y hoy me sigo dando cuenta que eso continúa, su energía es tan hermosa, es un ser muy especial y todos lo quieren. Cada día vale la pena”.

CÓMO COLABORAR

Cuenta ICBC

Alias: CELTA.INDIGO.MANO

CBU: 0150836702000101665609

CUIL/CUIT: 27-21379893-1

Cuenta: Cuenta corriente $ 0836/02101665/60 O por Mercado Pago al +54 9 261 206-7702

MAMAGÜITA FEST

21 de septiembre 11hs

El Bosque, El Challao, Las Heras

Entradas $750 anticipadas $1000 en taquilla