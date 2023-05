Casi la mitad de los alumnos de tercer grado no entiende lo que lee y lanzan campaña para solucionarlo

Las dificultades en lecto escritura en los alumnos argentinos preocupa mucho, afectan los aprendizajes y las trayectorias. Los resultados están a la vista en las pruebas de aprendizaje que expresan bajo desempeño tanto en Lengua como en Matemática.

Por ello, se lanzará una campaña a nivel nacional que busca generar compromiso en cuanto a la necesidad de priorizar la alfabetización en la política educativa.

Como muestra basta un dato: casi la mitad (46%) de los alumnos argentinos de 3er grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Esto implica que 1 de cada 2 estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad.

La información se desprende del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE).

Para visibilizar el tema más de 100 organizaciones de la sociedad civil lanzarán mañana una campaña bajo la consigna: #NoEntiendenLoQueLeen. Apunta a poner en agenda la situación crítica de la comprensión lectora en Argentina y promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa. Una de las organizaciones que motoriza la iniciativa es el Observatorio Argentinos por la Educación. Convocan a compartir el hashtag en redes sociales para sumar voluntades.

De qué se trata

La campaña está impulsada por destacadas organizaciones de la sociedad civil como Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, ACDE, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Help, Enseñá por Argentina, Junior Achievement, Fundación Leer, FONBEC, Minkai, Reciduca, Fundación Varkey, Voy con Vos, entre muchas otras. El propósito es garantizar que todos los chicos y chicas al finalizar tercer grado comprendan lo que lean. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre las dificultades de lectura que afectan a los estudiantes argentinos, y a movilizar a toda la sociedad para contribuir con la mejora de los aprendizajes.

Como primer paso, convoca a todos los ciudadanos a compartir en sus redes sociales el hashtag #NoEntiendenLoQueLeen. En la previa, durante el miércoles 3 de mayo, algunos streamers compartirán sus reacciones al lanzamiento de la campaña. Lo que se solicita es que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales asuman compromisos concretos para priorizar las políticas de alfabetización.

Un diagnóstico crítico

En Argentina el 46% de los alumnos de 3er grado de primaria no alcanzan el nivel mínimo de lectura. Hay grandes desigualdades: la cifra asciende al 61,5% entre los estudiantes del tercil de menor nivel socioeconómico, mientras que desciende al 26,3% entre los estudiantes del tercil de mayor nivel socioeconómico, según los resultados de la prueba regional ERCE, tomada en 2019, en la que participaron 16 países de América Latina.

Solo 1 de cada 10 alumnos (14%) se ubica en el nivel de desempeño más alto en lectura. Para la región, el promedio es 2 de cada 10 alumnos (21%) en ese nivel. En Brasil (30%) y Perú (30,8%), 3 de cada 10 alumnos alcanzan el nivel más alto.

En la mayoría de los países de América Latina hay una correlación positiva entre los resultados de aprendizaje y el nivel de riqueza medido por PBI per cápita. Sin embargo, con un promedio de 689 puntos en la prueba ERCE, Argentina obtiene peores resultados que países con niveles similares de PBI per cápita como Brasil (748 puntos), Cuba (730) y México (713 puntos). Varios países con PBI per cápita más bajo obtienen mejores resultados, como Perú (753), Colombia (715), Ecuador (699) y El Salvador (697).

Al observar la evolución de los resultados de lectura de 3er grado entre 2013 y 2019, Argentina presenta una de las mayores caídas de la región (-2%), superada solo por Guatemala (-3,2%). Apenas 6 países lograron mantener o mejorar su posición entre 2013 y 2019. Los mayores avances se registraron en el puntaje promedio de los estudiantes de Brasil (+5,1%) y Perú (+4,7%).

Si se comparan los resultados de lectura de los 13 países que participaron en las pruebas de 2006, 2013 y 2019, Argentina ha ido perdiendo posiciones. En 2006, estaba en el 5° lugar, superada por Costa Rica, México, Uruguay y Colombia. En 2013, descendió al 7° lugar, superada por Brasil y Perú. En 2019 descendió al 8° lugar, por detrás también de Ecuador.