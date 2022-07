Pruebas Aprender: Mendoza fue una de las cinco jurisdicciones con mejores resultados en Matemática

El Ministerio de Educación de la Nación amplió los datos de los resultados de las Pruebas Aprender 2021 y Mendoza se ubica entre las cinco provincias que en Matemática mejoraron el desempeño de sus estudiantes, en sexto grado en comparación con 2018, según se desprende del informe del Observatorio Argentinos por la Educación.

En términos porcentuales son Mendoza (+2,5 puntos), Tucumán (+2,4 puntos), Jujuy (+0,7 puntos), Santiago del Estero (+0,7 puntos) y Formosa (+0,6 puntos), comparándolos con el 2018.

“En Cuyo, el 57,1% de los estudiantes de Mendoza, el 52,3% de los estudiantes de San Luis y el 49,5% de los de San Juan alcanzaron los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua. En Matemática, los porcentajes de esas provincias fueron respectivamente 59,3%, 50,6% y 49,5%. Entre 2018 y 2021, la única mejora se dio en Mendoza en Matemática (+2,5 puntos porcentuales). Las mayores caídas se registraron en San Luis, tanto en Lengua (-24,9 puntos) como en Matemática (-7,7 puntos)”, sostiene el análisis.

Hace algunas semanas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyck, presentó los resultados de las Pruebas Aprender y Mendoza cayó en niveles de comprensión en Lengua y mejoró en Matemática. En la provincia, admitieron que los números son preocupantes, pero atribuyen estos buenos indicadores a las políticas educativas y a la presencialidad en las escuelas, aún cuando en otras jurisdicciones se mantenía estrictamente lo virtual en la pandemia de Covid-19.

Otro aspecto al que hace referencia el trabajo del observatorio es que en la Ciudad de Buenos Aires (73,6%), Córdoba (66,3%) y Tierra del Fuego (63,7%) son las jurisdicciones con mayor porcentaje de estudiantes de primaria en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua en Aprender 2021, mientras que Ciudad de Buenos Aires (72,3%), Córdoba (68,2%) y La Pampa (60,5%) se destacan en Matemática. En el otro extremo, las provincias con desempeño más bajo en Lengua son Chaco (39,6%), Catamarca (43,9%) y Santiago del Estero (45,0%). En Matemática son Chaco (39,8%), Catamarca (39,9%) y La Rioja (43,3%).

Escuela Gobernador Justo Paez Molina. Prueba Aprender 2021. estudiantes evaluados y evaluadas en Lengua y Matemática. (Pedro Castillo/ La Voz)

A nivel local, los estudiantes mendocinos presentaron mayores dificultades para la comprensión lectora. En esta asignatura se observó una caída al comparar 2018 y 2021, aunque manteniendo la tendencia nacional.

Los cuadros comparativos arrojan que en 2018, en el área de Lengua, el 24,1% de los estudiantes estuvo por debajo de los niveles deseables para analizar lo que estaban leyendo, mientras que en 2021 hubo un retroceso muy importante: 42,9% no comprendió los textos que se le presentaron.

Teniendo como parámetro estos datos, la Nación en conjunto con Mendoza implementará a partir del 1 de agosto una media hora más de clases en 50 escuelas rurales, con el objetivo de fortalecer las trayectorias en educación, haciendo foco en los aprendizajes de Lengua y Matemáticas con la implementación de pedagogías innovadoras.

Mal desempeño y aumento de la desigualdad

El analista del observatorio de datos de Argentinos por la Educación, Martín Nistal, evaluó en contacto con Los Andes, que otro aspecto relevante a considerar de la mano de la caída de los aprendizajes, es un mayor aumento de la desigualdad.

“Esto es lo más preocupante, porque es en aquellos sectores más vulnerables en donde los chicos de menores recursos, han sido los más afectados. Creo que la política educativa más relevante que se anunció para revertir esto es la extensión de la jornada de clases, vamos a ver cómo se implementa a la vuelta de las vacaciones de invierno”, manifestó Nistal.

Por su parte y volviendo al foco de la educación en Mendoza, la Doctora en Ciencias Psicopedagógicas, Mónica Matilla, advirtió que hace bastante que en Argentina la educación muestra un gran estado de vulnerabilidad del que se debe tomar nota para la formación de recursos humanos, requeridos por las empresas dentro de 10 años o más.

“La educación está al borde la tragedia y no podemos hacer oídos sordos o no ver lo que está pasando sobre todo en los sectores donde la escuela era su espacio de socialización y de contención que durante la pandemia no lo tuvieron”, marcó la investigadora de la Facultad de Educación de Uncuyo.

Por otro lado, consideró que los datos de Mendoza en términos porcentuales no representan una mejoría significativa, sino que la tendencia es en todo el país hacia la baja del desempeño de los estudiantes de sexto grado.

“Me llama la atención que los datos en Matemática sean mejores y hablen de una recuperación, cuando para entender un problema matemático o una consigna hay que poder interpretarla, teniendo en cuenta que en comprensión lectora hubo un mal desempeño. Más allá de una operación matemática, lo que debe garantizar la escuela es entrenar a los alumnos en el pensamiento para que puedan analizar cualquier situación y poder dar una respuesta para cualquier aspecto de la vida”, analizó.