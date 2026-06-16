Un chofer detuvo un colectivo y exigió que un niño con autismo usara auriculares: "Está prohibido".

Un episodio ocurrido en un colectivo de la línea 100 en el partido bonaerense de Lanús generó una fuerte repercusión luego de que se difundiera un video en el que un chofer le exige a la madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que el menor utilice auriculares para escuchar contenido en su teléfono celular .

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Según se observa en las imágenes, el conductor interrumpió el recorrido y se negó a continuar el viaje mientras el niño, de 10 años, mantenía el volumen del dispositivo encendido . Durante la discusión, se escucha al chofer afirmar: " Por más que sea discapacitado, tiene que usar auriculares... Está prohibido usar parlantes" .

De acuerdo con el relato de la madre, el menor no tolera el uso de auriculares debido a su condición y el sonido del celular forma parte de una estrategia que le permite afrontar el trayecto sin sufrir una desregulación emocional.

“Auricular él no se deja poner, no quiere usar ni gorro. Lo pelo porque le molesta hasta el pelo”, explicó la mujer posteriormente en declaraciones televisivas.

El intercambio entre ambos fue escalando y varios pasajeros intervinieron para respaldar a la madre . Algunos de ellos cuestionaron la postura del conductor y recordaron que existen normativas destinadas a garantizar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.

● No se meten si le pegan a una pasajera pero te paran el colectivo si un nene con autismo escucha música ○ Indignante actitud de chofer de la linea 100 frente a un nene con TEA porque no usaba auriculares ○ La mamá y el chico terminaron en la comisaría https://t.co/ka5YCSwtdh pic.twitter.com/kDp07fsvki

Según denunció la mujer, la situación terminó provocando una crisis en el niño, quien comenzó a golpearse contra una de las ventanillas de la unidad. Además, aseguró que ella sufrió una convulsión durante el episodio y debió recibir asistencia médica. “Vino la ambulancia, me rompí la dentadura y tuve la presión muy alta”, sostuvo.

La madre también afirmó que el conflicto habría comenzado antes de abordar el colectivo, ya que, según su versión, el chofer intentó impedirles el acceso a la unidad.

Luego del episodio, la mujer radicó una denuncia formal contra el conductor y aseguró que hasta el momento la empresa de transporte no se comunicó con la familia para interiorizarse sobre lo ocurrido.

Embed "Ves estos negros, ni abogado trajeron"



Eso fue lo que le gritó el chofer, dentro de la Comisaría, a la mamá del nene con TEA que antes quiso bajar del colectivo. Un energúmeno racista que no puede estar al frente de un transporte público, y sin dudas le están sobrando dientes. https://t.co/ZC22WbRYoD pic.twitter.com/5j7XwJygkp — El Prensero (@El_Prensero) June 15, 2026

"Cuando entro a declarar me grita: 'Ves estos negros, ni abogado trajeron'. Lo único que quiero es que no se vuelva a repetir esto y que ese hombre no vuelva a subir a un transporte público nunca más", señaló la madre a través de redes sociales.