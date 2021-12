Sebastián, el chofer del Grupo 900 que se vistió de Papá Noel y regaló caramelos a los chicos que viajaron en Navidad

Sebastián Ocampo es chofer de colectivos y trabaja en el grupo 900 hace poco más de seis años. Cómo a muchas personas, esta Navidad le tocó trabajar y aprovechando la festividad alquiló un disfraz de Papá Noel e hizo el recorrido repartiendo golosinas a todos los niños que subieron a su colectivo.

“Yo hice un publicación en mi perfil de Facebook y uno de mis amigos me dijo que lo pusiera en público para poder compartirlo. Las personas empezaron a compartirlo y se volvió súper viral. No lo puedo creer”, contó Sebastián a Los Andes aun sorprendido por las repercusiones de su iniciativa.

“Cómo sabía que este año me tocaba trabajar el 24 y el 25 pedí permiso en la empresa para disfrazarme y apenas me dijeron que sí le comenté a mis conocidos y les dije que si querían podían colaborar con golosinas para darle a los chicos. Todos se entusiasmaron y junté un montón de golosinas”, contó risueño.

Para que el viaje fuera un poco más llevadero, la empresa le asignó un coche con aire acondicionado para que no sufriera las altas temperaturas del verano mientras viajaba con el traje del “Gordo Navideño”.

Gentileza Sebastián Ocampo

“Los pasajeros se sorprendían y apenas me veían me regalan una sonrisa. Los niños más pero además me saludaban los peatones, las personas de otros autos cuando me paraba en las esquinas y me veían. Para mí fue muy satisfactorio”, dijo.

Padre de dos chicos de siete y doce años, Sebastián se confiesa un apasionado de su trabajo y asegura que siempre está a disposición sin importar el día. “Desde que era chiquito soñaba con ser colectivero. Me encantan los micros”, dijo en relación a su oficio.

Gentileza Sebastián Ocampo

Esta no es la primera vez que el joven chofer le pone su impronta a la jornada laboral navideña. En años anteriores ha circulado usando el típico gorro rojo que lleva un pompón blanco.

“Lo voy a repetir, sí. De hecho muchas personas me han pedido que me disfrace de Rey Mago pero para eso necesito otros dos compañeros”, dijo entre risas. “Se puede organizar. Algo tengo pensado”, cerró.