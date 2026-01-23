Un camión que transportaba una retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal

El accidente vial ocurrió este jueves por la tarde y provocó el derrumbe de la estructura, lo que obligó a cortar el tránsito durante varias horas.

Un puente peatonal de Rosario se derrumbó tras el impacto de un camión.

Este jueves por la tarde ocurrió un siniestro vial en la ciudad de Rosario , cuando un camión que transportaba una máquina retroexcavadora chocó y derrumbó un puente peatonal sobre la Ruta Nacional A008, a la altura del kilómetro 18.

El accidente ocurrió en la mano sur-norte de la avenida, entre bulevar Avellaneda y Uriburu. Según información de medio locales, la altura de la maquinaria excedía el límite permitido para el cruce del puente, esto provocó el impactó contra la estructura que quedó tendida sobre la calzada, y las autoridades llevaron a cabo un operativo para retirar el material.

No hay heridos por el accidente A pesar de la magnitud del impacto y de que la estructura quedó destruida, no se registraron heridos. En el momento del colapso, ningún peatón se encontraba cruzando el puente.

El conductor del camión logró maniobrar hacia la banquina y quedó sobre el semirremolque.

En declaraciones a un medio local, el chofer del camión confirmó que tanto él como su acompañante resultaron ilesos. Al ser consultado sobre el motivo del impacto, aseguró desconocer la altura del puente peatonal: "No sabíamos que estaba tan bajo". Además comentó que debido a esto, se dirigían a una velocidad lenta.

El conductor del camión involucrado en el siniestro vial ocurrido en Av. Circunvalación aseguró que desconocía la baja altura del puente peatonal que terminó colapsando. pic.twitter.com/FMBVEQFtFh — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) January 22, 2026 A pesar de que el accidente no tuvo heridos, la zona se volvió un caos, ya que algunos automovilistas comenzaron a circular en contramano o cambiando de carril de forma indebida debido a la imposibilidad de avanzar. Luego de varias horas de trabajo para remover los escombros y asegurar la zona, a las 21.25, Vialidad Nacional informó que se logró liberar la calzada y restablecer la circulación en ambos sentidos.