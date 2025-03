Ulpiano Suarez visitó comercios de jóvenes emprendedores

En primer lugar visitó la tienda No Brand , en calle Chile antes de llegar a Rivadavia, el primer local en la provincia de la franquicia de indumentaria deportiva. Sus dueñas, Julieta Arias y Emilia Quiroqa, son dos ex empleadas bancarias que decidieron dejar la rutina atrás y apostar por su propio negocio.

“Abrimos el 18 de diciembre, hicimos la habilitación online y me sorprendió con la rapidez que nos la dieron . Siempre me interesó la Ciudad para abrir el local y más con un emprendimiento como este, donde la marca está desembarcando en la provincia. Yo trabajé siempre en relación de dependencia, acabamos de arrancar e invertir siempre es un riesgo. Tengo todos mis ahorros acá, pero noto que la gente cada vez más está eligiendo nuestra marca. La idea es en algún momento también generar empleo ”, admitieron Julieta y Emilia.

La recorrida continuó por Puro Boutique, un local exclusivo para mujeres, ubicado en calle Mitre a metros de Colón. Carolina Armada, su dueña, indicó: “Es una tienda de ropa pensada para mujeres que buscan prendas básicas y clásicas, para trabajar y sentirse cómodas. Lo que queremos es que nos conozcan y nos elijan, asesoramos a nuestras clientas y las ayudamos para que puedan combinar y salir contentas del local. Hicimos la habilitación comercial muy rápido. No me puedo quejar, Puro ha crecido un montón en este último año y medio, me hace muy feliz estar acá”.