Ulpiano Suarez recorrió trabajos en veredas en las Torres CERECO II de la Cuarta Sección

El intendente presenció los avances de las obras con las que quedarán totalmente reconstruidas en el espacio perimetral de este complejo habitacional. Ulpiano Suarez habló con vecinos y recorrió locales comerciales.

Este martes, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, visitó los trabajos de reconstrucción de veredas que se desarrollan en la Cuarta Sección, precisamente en el sector comprendido entre las calles Patricias Mendocinas, Soler, Félix Bogado y avenida España. Estas tareas tienen por objetivo brindar las condiciones óptimas de transitabilidad peatonal tanto a los vecinos de la zona como a los ocasionales transeúntes.

El jefe comunal, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, entre otras autoridades, manifestó: “Esta es una obra muy esperada por los vecinos, que habían solicitado desde hace tiempo la reconstrucción total de las veredas y hoy ven cómo se concreta. Estamos mejorando de manera integral el espacio público para garantizar una circulación segura, accesible y ordenada, tanto para quienes viven aquí como para quienes transitan la zona”.

Las torres de departamentos CERECO fueron inauguradas hace 38 años, en agosto de 1987, y constan de 192 departamentos, 200 cocheras y 19 locales comerciales. Actualmente, unas 180 familias aproximadamente habitan este sitio.

Detalles de la obra Los trabajos se relacionan con la reconstrucción de las veredas peatonales que conforman el espacio público del perímetro en la manzana del complejo habitacional. Además, se construirán puentes y rampas de esquinas que han sufrido deterioros propios del tránsito cotidiano, como así también puntos de accesibilidad para los peatones y vecinos, con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas.

En veredas, se realizará un total de 800 m² de piso de hormigón escobillado, abarcando todos los frentes del complejo, construcción de puentes vehiculares, peatonales, losas y rampas en esquinas.