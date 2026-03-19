19 de marzo de 2026 - 16:45

Ulpiano Suarez celebró el avance del gobierno provincial sobre los terrenos del ex autódromo General San Martín

El intendente de la Ciudad valoró la iniciativa de la Provincia y recordó que hace años viene impulsando la transformación integral de ese predio, clave para el desarrollo urbano, ambiental y social.

ex-autodromo
Por Redacción

Ulpiano Suarez manifestó su acompañamiento al proyecto de ley enviado por el gobierno provincial a la Legislatura, para la reconversión del predio donde funcionaba el ex autódromo General San Martín. A su vez, reafirmó su visión estratégica sobre el destino de este espacio, cuya puesta en valor viene promoviendo desde hace años, con la fuerte idea de la creación de un parque solar.

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Se trata de un terreno de más de 117 hectáreas, ubicado en una zona clave del municipio, que representa una oportunidad única para avanzar en un desarrollo integral que combine infraestructura deportiva, espacios recreativos y soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

El intendente de la Ciudad celebró el avance de la iniciativa y destacó el trabajo del municipio en torno a este proyecto: “Quiero celebrar el avance del proyecto para reconvertir el ex autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo provincial. Es una demanda que venimos sosteniendo desde hace años en la Ciudad, con la convicción de que este espacio puede y debe ser aprovechado, y que sin dudas mejorará la calidad de vida de miles de vecinos y mendocinos”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar en una transformación que contemple una mirada moderna y sostenible del desarrollo urbano: “Desde el municipio hemos impulsado distintas alternativas para este predio, entendiendo su enorme potencial estratégico. Nuestro objetivo siempre ha sido promover un uso inteligente, sustentable y abierto a la comunidad, que acompañe el crecimiento de Mendoza y responda a las necesidades actuales”.

“Expreso todo mi apoyo para la concreción de esta gran obra y mi agradecimiento al Gobierno de Mendoza, que una vez más apuesta y se involucra a favor del deporte, la salud y el bienestar de las personas”, finalizó Suarez.

El proyecto prevé la reconversión del predio, actualmente en estado de deterioro, mediante un esquema de desarrollo orientado a actividades deportivas y recreativas, con planificación acorde a los lineamientos del ordenamiento territorial y la normativa ambiental vigente.

Desde la Ciudad se piensa que la recuperación de este espacio no solo permitirá generar nuevos ámbitos para el deporte y la vida saludable, sino que también abre la puerta a iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo sostenible, la eficiencia energética y el aprovechamiento responsable del suelo urbano.

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