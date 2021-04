Uber enfrenta a la creadora de Ubre, un servicio de transporte para mujeres

Solange Barroso, de la localidad porteña de La Tablada, creó un servicio personalizado de transporte exclusivo para mujeres, el cual llamó Ubre. Por esta razón la multinacional Uber le envió una carta documento pidiendo que cambie la denominación de su servicio ya que es similar al suyo.

La joven madre de 36 años, vive junto a su hija y es profesora de teatro. Debido a la pandemia , sus horarios de trabajo disminuyeron notablemente y necesitaba un ingreso extra: “con la pandemia las horas de clase que se pueden agarrar son muy pocas, y ahora tengo que pagar sola un alquiler y los gastos diarios”.

Por esta razón se le ocurrió hacer viajes de remís luego de que una pareja amiga le solicitara un viaje hasta Ezeiza a cambio de dinero: “Como mujer me daba un poco de miedo pensar en llevar a cualquier persona. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer viajes de remís, pero solo para mujeres. Empecé con amigas o conocidas del barrio. Después me animé a armar un volante con mis datos y el nombre que se le ocurrió a mi hermana”.

Además, asegura que con este servicio se siente segura al igual que sus pasajeras, ya que muchas de ellas le han contado las malas experiencias que han tenido con choferes hombres.

Barroso, inscribió el nombre en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para “proteger la marca”. También asegura que la elección del mismo esta relacionada con su amor por los animales, ya que empezó su negocio de comida vegana llamado “Vaca madre”.

Días después de la titulación le llegó una carta documento de la empresa Uber Technologies Inc donde le solicitaban “desistir de su solicitud de registro de la marca UBRE” porque es similar al de su empresa. Ademas señala que, en el caso de no dar respuesta, se iniciarían acciones legales.

La mujer se encuentra segura de no abandonar el nombre del emprendimiento y, acompañada de un abogado, buscará un canal de diálogo y consenso para no perder tiempo. Su escudo es el caso de que su servicio “es un servicio personalizado, conozco a cada una de mis pasajeras, sé lo que necesitan y ellas se sienten confiadas de viajar conmigo”.