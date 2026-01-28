28 de enero de 2026 - 07:27

Turistas mendocinos volcaron en las dunas de Villa Gesell y el municipio les cobraría el rescate

El accidente ocurrió durante una travesía nocturna en la zona norte. Viajaban cuatro personas y una mujer de 52 años resultó herida.

Una excursión nocturna por las dunas terminó en un grave accidente este lunes por la noche en el norte de Villa Gesell. Una camioneta Toyota SW4 blanca, en la que viajaban cuatro turistas mendocinos, protagonizó un vuelco en una zona de difícil acceso, lo que desencadenó un complejo operativo de emergencia.

El siniestro y el rescate

El aviso al 911 ingresó a las 21:53, alertando sobre el vuelco en la zona de médanos. En el vehículo viajaban dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, oriundos de la provincia de Mendoza y que se encontraban alojados en la localidad de Cariló.

Según precisó La Nación, debido a la hostilidad del terreno y la oscuridad, fue necesaria la intervención conjunta de la Policía, personal de salud y los Bomberos Voluntarios de Villa Gesell. Los rescatistas debieron trabajar intensamente para retirar a los ocupantes de entre las dunas y trasladarlos hasta la calle 310, donde esperaban las unidades sanitarias.

Como resultado del impacto, una mujer de 52 años sufrió un traumatismo de tórax. La paciente fue derivada al Hospital Municipal de Villa Gesell, donde ingresó lúcida y fuera de peligro. Los otros tres acompañantes resultaron ilesos o con lesiones leves que no requirieron internación. El vehículo, por su parte, quedó encallado en el lugar a la espera de ser removido por maquinaria especializada.

Tras la finalización de las tareas de asistencia, la Municipalidad de Villa Gesell emitió un comunicado en el que informó que se encuentran evaluando avanzar con el cobro de la totalidad de los gastos derivados del operativo.

Esta medida incluiría los costos operativos del cuerpo de bomberos, el despliegue de logística de rescate y la atención médica brindada en el sistema público.

