Túnel de Cacheuta: enterate si tenés deuda y cómo pagar el peaje desde casa

El túnel que vincula Cacheuta con Potrerillos (Luján de Cuyo) por medio de la ruta provincial 82 ha sido una de las grandes obras viales de los últimos años y, además, una de las más esperada por los mendocinos. La posibilidad de llegar a Potrerillos por medio de una nueva alternativa -además de la siempre transitada ruta 7- se convirtió en un importante hito. Y cada fin de semana, miles de vehículos y decenas de miles de mendocinos transitan por el lugar.

El costo del ticket de peaje está directamente vinculado al precio de nafta súper y se actualiza cada seis meses.

Lo que no todos saben es que -aunque fue inaugurado en marzo de 2018-, desde enero del 2019 se cobra peaje por atravesar dicho pasaje. Y, al no existir un puesto físico ni ventanilla en el lugar, el paso se computa de forma automática, al igual que el importe que se debe abonar. No solo ello: es cada usuario quien debe averiguar si tiene deuda y gestionar -todo vía web- el pago de dicho servicio .

Cómo averiguar y pagar

Ingresando al sitio www.autopass.com.ar/mendoza ; está la opción de averiguar con un solo click (y colocando la chapa patente del vehículo) si algún rodado cuenta con deuda por haber pasado por el túnel. Y también, por medio del mismo trámite, se puede abonar esa deuda.

Para completar ambos trámites, hay que ingresar al apartado “Consultar y Pagar”. Las formas de pago son variadas ( efectivo -por medio de la impresión de un ticket-, débito, crédito, transferencia y hasta Home Banking ).

El valor del peaje no está cuantificado en pesos ni unidades tributarias; sino que está directamente ligado al costo del litro de nafta súper. Dependiendo del día en que se pase por el lugar -si es día hábil o fin de semana-, del tipo de vehículo -es distinta la ecuación para motos que para autos, por ejemplo- y de si el vehículo es de algún vecino de ambas localidades lujaninas; es el equivalente a la cantidad de litros de este combustible que se cobra por el paso.

Como el precio se actualiza cada seis meses, actualmente se toma como valor de referencia el litro de súper a 67,42 pesos -el que tenía en diciembre de 2020-. Sin embargo, cuando en junio de 2021 se actualice el valor en base a este parámetro; se evidenciará el incremento. Un detalle importante es que el precio del peaje se calcula con el costo de referencia al momento de pasar por ese tramo de la ruta 82.

Si al ingresar en la mencionada web no figura deuda, es porque efectivamente no la tiene (es la única forma de verifocarlo).

Anexado al Impuesto Automotor

Según se especifica en la web de ATM, en caso de contar con deuda y no haberse saldado; este monto se anexará en el boleto de pago del Impuesto Automotor, con intereses.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes