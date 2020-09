Trenes y Metrotranvía, los planes de Suárez para la pospandemia

“Ramal que para, ramal que cierra”, dijo el ex presidente Carlos Menem en noviembre de 1989; una tristemente célebre frase que marcó el comienzo del final de la era dorada ferroviaria en el país. “Pueblo sin tren, pueblo que muere” respondieron -con protestas incluidas- algunas de las ciudades que se habían convertido en los corazones del sistema, y donde las trazas funcionaban como venas y arterias.

El desenlace ya es conocido y el tendido que conectaba al país entero fue víctima del desguace a partir de ese momento. Los recorridos para pasajeros quedaron limitados a pocas provincias -con escasas conexiones interprovinciales-, mientras que los de carga lograron subsistir. Durante los 90 fue constante la desinversión. Con la intención de recuperar y mejorar este servicio, Provincia y Nación trabajan en tres grandes proyectos que involucran a los rieles. Aunque todos comenzarían a ejecutarse recién después de mediados del 2021.

La renovación y actualización del tren de carga entre Palmira y Buenos Aires / Rosario, un proyecto de tren turístico y de pasajeros hasta el secano lavallino y la ampliación del Metrotranvía hasta el aeropuerto (con un tren de soporte) y hasta Luján son los proyectos en carpeta; y cada uno tiene su estado de situación específico.

Tren de carga

El ministro de Infraestructura, Mario Isgró destacó que la obra más ambiciosa en que se está trabajando es el mejoramiento del servicio de carga que vincula Mendoza (desde Pamira) con Buenos Aires y con Rosario, por medio del ramal San Martín. Si bien el tren está funcionando actualmente, la demora en completar los 800 kilómetros entre Palmira y Buenos Aires llega a 3 días. “El objetivo es poner en valor ese tramo. Uno de los componentes de este proyecto es construir un hub logístico en Palmira. Si bien ya hay aduana, depósitos y una suerte de pequeño puerto seco para camiones; la idea es mejorarlo, con un centro de distribución actualizado”, resaltó Isgró; quien destacó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación y con la firma que opera el servicio, Trenes Argentinos Cargas.

En cuanto a plazos, desde el Gobierno prefieren no hablar de fechas concretas. No obstante, resaltaron que esperan poder terminar la evaluación durante el primer semestre del 2021 para luego hacer el llamado a licitación. “El aporte de Provincia va a ser trabajar en forma conjunta con empresas de camiones, con los gremios ferroviarios y recuperar la ciudad de Palmira. Toda esta planificación tiene que ver con la generación de empleo y reactivación”, detalló Isgró.

Desde Trenes Argentinos Cargas, en tanto, resaltaron que en total se invertirán cerca de 1.700 millones de dólares en la recuperación y renovación de casi 1.800 kilómetros de traza. Los trabajos serán financiados por la firma china CRCC, y se destinarán tanto a los tramos incluidos entre Palmira y Buenos Aires, como al ramal que llega hasta Rufino (Santa Fe) y sigue hasta Rosario.

Los trabajos incluirán mejoramiento y refuerzo de la infraestructura ya disponible en algunos tramos (700 kilómetros), y renovación en otros (1.100 kilómetros). En el caso del sector comprendido entre Palmira y Justo Daract (San Luis) se hará un mejoramiento pesado (mantener las vías con la misma tipología, aunque cambiando durmientes y mejorando rieles). Mientras que desde Justo Daract hasta Buenos Aires se ejecutará una renovación de vías; al igual que entre Rufino y Rosario.

La intención de la concesionaria es que para fines del 2020 ya haya un preacuerdo firmado con la firma oriental; mientras que el año que viene se avanzará con la contratación de la mano de obra nacional para los trabajos. El plazo estimado de ejecución es de 3 años.

Durante los últimos cinco años, a raíz de las obras de mejoramiento en el tramo entre Mendoza y Buenos Aires, se redujo a la mitad la duración para completarlo (pasó de 6 días a 3 días). A ello se suman las mejoras que se están ejecutando en la zona de La Picasa (Rufino) que estarían listas en mayo; y que permitirían reducir el lapso en un día más.

El “Tren de las Arenas”

La recuperación del tren para pasajeros es otra meta que se ha propuesto el Ejecutivo. En ese sentido, el Ministerio de Infraestructura tiene en carpeta también el “Tren de las Arenas”. Se trata de un proyecto -también conjunto con la Nación- para habilitar un tramo de más de 40 kilómetros entre la estación Belgrano (Mitre y Godoy Cruz, de Guaymallén) hasta el secano lavallino.

“Es un proyecto de tren inicialmente turístico, aunque también puede ser usado por gente que vive en el lugar. La vía ya existe y está en buen estado; por lo que el Ministerio de Transporte aportaría la locomotora y dos vagones para funcionamiento. Aún no hemos definido en el proyecto si la estación final estaría en San José o más al Norte”, indicó Isgró.

Ampliación del Metrotranvía

Desde su proyección inicial, el objetivo del Metrotranvía era vincular todos los departamentos del Gran Mendoza (Ciudad, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Maipú). Sin embargo, hasta el momento se ha logrado conectar algunos.

Hasta tanto se logre llegar con la traza original hasta el aeropuerto, el Gobierno tiene en mente habilitar un tramo de ferrocarril que complemente el recorrido hasta la aeroestación. La idea es que en el parador Moldes (en Ciudad, detrás de los edificios del Procrear) exista una estación de trasbordo para que -ya en un tren, y por una vía distinta a la del Metrotranvía- se pueda hacer un trasbordo hasta el aeropuerto.

En cuanto a la vinculación hacia el Sur y la llegada hasta Luján. Isgró indicó que aún no hay un análisis de proyecto definido. “El proyecto del Metrotranvía a Luján viene de antes del gobierno de Cobos. Y aunque tenía una traza original ya definida, a raíz del crecimiento poblacional de la metrópolis y el crecimiento demográfico para la zona de Luján se va a estudiar de nuevo. El objetivo es hacer un proyecto contemporáneo”, indicó el ministro.

Aunque no tienen todavía precisiones sobre la traza exacta que se proyectará; la intención es que para junio del año próximo esté listo el anteproyecto; tanto hacia el norte como hacia el sur.

El tren a San Juan, diez años de espera

En julio de 2010, con bombos y platillos, la Nación anunciaba el esperado regreso del ferrocarril que vincularía Mendoza con San Juan. Sería por medio de los ramales del San Martín, en un recorrido que incluiría Retiro, Mendoza y San Juan. Incluso, hasta se habló de ponerlo en funcionamiento a partir de octubre de ese año, con una frecuencia semanal.

A una década del anuncio, el proyecto sigue en veremos. Según destacaron desde el Ministerio de Infraestructura provincial y desde Trenes Argentinos Cargas, no hay novedades sobre el proyecto y no se encuentra en carpeta por el momento. No obstante, no está del todo descartado ya que; “mientras haya trazas férreas, siempre está latente la posibilidad de que ruede un tren”.

Vecinos de Luján, por el proyecto original

“Un Metro para Luján” es el nombre de la campaña impulsada por el politólogo Enzo Completa y a la que han adherido casi 10.000 personas. La iniciativa apunta a que el Metrotranvía llegue a ese departamento; y que lo haga siguiendo la vía con la que había sido planificado inicialmente.

“Entendemos que el Gobierno quiere llegar a Luján desde Maipú. Pero eso sería un error y tornaría la obra en más costosa. Como lujanino y usuario, no estaría dispuesto a que se extienda 30 minutos más el recorrido. Por eso es que la campaña apunta a que se respete la trama original del ferrocarril San Martín; pasando por La Puntilla, Carrodilla y otros puntos poblados; lo que beneficiaría a más pasajeros”, indicó Completa.

Para el impulsor de la campaña, el crecimiento urbano hacia esos puntos no debería ser un impedimento para mantener el proyecto inicial, sino justamente la razón que lo sustente. “El impedimento son tres kilómetros de ciclovía de Godoy Cruz, donde se asfaltaron las vías para poder hacer la ciclovía. No estamos en contra de las ciclovías, ambos sistemas pueden y deben convivir de manera armónica; como ocurre en Ciudad y en parte de Godoy Cruz. Hay espacio para hacer la vía como está prevista en el proyecto original”, siguió el referente.