Traspasar: campaña solidaria para cuatro niños que necesitan un trasplante de médula ósea

Por primera vez en sus 15 años de trabajo, la Fundación Traspasar enfrenta un desafío inédito: acompañará de manera simultánea el tratamiento de cuatro chicos que viajarán a distintas provincias del país para recibir trasplantes de médula ósea .

Creada en 2010, la organización se dedica a acompañar a niños y niñas con cáncer y a sus familias durante todo el proceso de tratamiento. Hoy, bajo la consigna “ Nuestros amigos Fiore, Iris, Mateo y Luchito viajan a trasplante y necesitan de nuestra ayuda” , la fundación lanzó una campaña solidaria a través de su cuenta de Instagram @asociacion_traspasar.

“Estamos acompañando actualmente a dos niños que ya fueron trasplantados fuera de Mendoza, y ahora se suman estos cuatro. Es un gran desafío poder ayudarlos a todos”, explica Mercedes Carrión su fundadora.

Los trasplantes se realizarán en Córdoba, Buenos Aires y La Plata. El traslado y alojamiento están cubiertos por obras sociales o por el programa Incaimen. Pero la permanencia prolongada fuera de la provincia representa un desafío que trasciende lo médico. “Son familias que vienen de meses o incluso años de tratamientos oncológicos. En ese proceso, muchos padres pierden su trabajo y la economía se quiebra por todos lados”, dijo Carrión.

Al trasladarse a otra provincia, los gastos se multiplican: comida, transporte, medicamentos, ropa o incluso una conexión a internet para mantener el contacto con los hijos que quedan en casa. “Cuando una familia se va al trasplante, no deja de existir lo que queda acá: hay hijos que siguen en la escuela, alquileres que pagar, impuestos que sostener. Acá nada se detiene, y allá hay que vivir cada día”, suma a la descripción del contexto.

Iris, de 14 años, junto a Mercedes Carrión. Se prepara para viajar a Córdoba para recibir su trasplante de médula ósea.

Por eso, la fundación lanzó una campaña solidaria conjunta con el alias ASOCIACION.TRASPASAR para reunir fondos destinados a sostener la estadía de las familias durante los próximos meses. Estratégicamente la acción se planteó de manera simultánea, para distribuir de manera equitativa los fondos: “No podíamos lanzar una campaña por cada uno porque viajan casi al mismo tiempo. Lo importante es que todos puedan ir tranquilos, que los papás puedan enfocarse en el tratamiento y traer a sus hijos sanos”, cuenta Mercedes.

Cuatro historias y un mismo objetivo: Vida

Cada historia tiene su recorrido, pero todas tiene como denominador común la fuerza.

Iris (14 años, San Luis): Enfrenta su segunda batalla contra la leucemia. Estuvo internada en Mendoza hace tres años y volvió para un nuevo tratamiento. Desde hace tres meses vive junto a su mamá en la Casa Traspasar. En los próximos días viajará a Córdoba para el trasplante.

Fiore (4 años, Junín): Transita su primer tratamiento y será trasplantada fuera de la provincia. Su familia vive por primera vez el proceso oncológico.

traspasar Fiore, de cuatro años, su familia se prepara para el trasplante de médula ósea que necesita. Gentileza

Mateo (3 años, Corralitos): Vive en la zona de Km 11 y se prepara para viajar a La Plata. Está en su primer tratamiento y es, según Mercedes, “un enano lleno de energía que ilumina cada día de internación”.

Luchito (5 años, Rodeo del Medio): Transita su segundo tratamiento contra la leucemia y necesita el trasplante para continuar viviendo. Confirma Mercedes que “es el mejor contador de historias que conozco. Charlás con él en el hospital y te alegra el día”.

Los cuatro niños se encuentran en la etapa previa al trasplante, un momento decisivo que depende de la evolución médica de cada uno. “Están esperando que se den las condiciones óptimas para viajar: que estén clínicamente estables y que los centros receptores confirmen disponibilidad. Por eso no hay una fecha exacta. Puede definirse de un día para el otro”, explica Carrión.

Traspasar El "Luchito" atraviesa su segundo tratamiento contra la leucemia. Gentileza

Durante el tiempo de internación la fundación mantiene contacto constante con los equipos médicos y con las familias. Añade Mercedes que se pretende acompañara a quienes viajar y permanecen durante este tiempo fuera de sus hogares para que el peso económico y emocional no los ‘abrume’.

“Yo estuve en ese lugar”

El pedido de ayuda de Carrión surge de la transformar la ausencia en acción nacida de la empatía. “Yo también pasé por un trasplante de médula con mi hija. Estuve tres meses lejos de casa, sin trabajo, intentando sostener todo. Sé lo que viven estas familias: la angustia, el miedo y la dificultad económica. Por eso queremos que los padres solo se enfoquen en lo importante: traer a sus hijos de vuelta, sanos”, dice.