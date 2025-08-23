23 de agosto de 2025 - 20:31

Tras varios días con intensas nevadas, el Paso Cristo Redentor estará habilitado este domingo

Luego de permanecer cerrado cuatro días por el temporal de nieve, el corredor internacional volverá a estar habilitado a partir de mañana.

Los Andes | Redacción Sociedad
Tras permanecer cerrado varios días por intensas nevadas en alta montaña, el Paso Cristo Redentor volverá a estar habilitado este domingo 24 de agosto para todo tipo de vehículos.

El cruce fronterizo había sido cerrado el miércoles pasado y hasta este sábado inclusive por un fuerte temporal de nieve que afectó a ambos países en alta montaña.

Las autoridades informaron que las condiciones meteorológicas mejoraron y permitieron los trabajos de despeje, posibilitando así reanudar la circulación vehicular hacía Chile.

Se espera que la apertura sea de 9 a 21 horas, en el habitual horario de invierno, en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

No obstante, se solicita a los usuarios extremar la precaución, ya que puede formarse hielo en sectores con sombra, lo que representa un riesgo para la conducción.

Desde el sistema integrado Cristo Redentor recomiendan consultar el estado actualizado del Paso en su sitio web oficial antes de viajar, y respetar siempre las indicaciones de Gendarmería y Vialidad Nacional.

Además, el pronóstico anticipa buen tiempo en la zona de cordillera para los próximos días. Tanto el lunes como el martes, el pronóstico indica jornada poco nubosa en la cordillera.

