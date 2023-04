Tras ser dañada por vándalos, reubicarán la escultura del Parque Aborigen

A fines de febrero, la escultura de bronce del Parque Aborigen fue dañada. A la figura en bronce que representa un habitante originario, le arrancaron uno de sus brazos. Saludo al Sol se llama la escultura del famoso artista Luis Perlotti, que desde 1939 forma parte del paisaje de este espacio del parque General San Martín, frente al Arena Aconcagua y se caracteriza por mantener la flora autóctona del piedemonte mendocino.

Pasó un mes y a los pocos días, la escultura amaneció sin el otro brazo. A fines de marzo, Parques decidió retirar la obra y ahora, previa reparación y puesta en valor, evalúan colocarla en otro sitio, más visible y con mayor seguridad.

“El sábado 8 de abril notamos la ausencia de la escultura “Saludo al sol” . Preguntamos a policías y personal del Parque y nos dijeron que fue vandalizada y por este motivo, retirada”, explicó Roberto Dabul, arquitecto y especialista en patrimonio. Agregó que realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Sexta (Segunda Fiscalía), ya que no figuraba una denuncia previa sobre estos hechos.

Así quedó el monolito donde se emplazaba la obra luego de ser retirada. | Foto : Orlando Pelichotti / Los Andes

Dabul fue más allá y realizó otra denuncia ante la Fiscalía de Estado para que se investiguen los hechos. “No puede ser que nadie haya denunciado lo que pasó, se debe dejar asentado. Son funcionarios públicos, los responsables del cuidado de este patrimonio deben hacerse cargo. Si una escultura desaparece de un día para otro y nadie dice nada, es que se nos está incendiando el rancho”, afirma Dabul, muy molesto por el caso.

Obra de Benito de San Martín

Dabul es autor de un libro que en uno de sus capítulos se refiere al Parque Aborigen. “Con posterioridad a su inauguración del predio (ubicado entre las avenidas Libertador y San Francisco de Asis), fue emplazada en 1939 la escultura “Saludo al Sol”, de Luis Perlotti, en el lugar donde se encontraba hasta hace unos días”, indica Dabul. Y agrega que el Parque Aborigen fue diseñado por José Benito de San Martín y fue quien gestionó la compra de la escultura.

Dabul señala que durante dos años vienen presentando denuncias a la Fiscalía “referidas al desmanejo que se hace del Parque General San Martín en toda su extensión (Parque, Zoológico y Cerro de la Gloria) y señaló una serie de hechos que figuran en su denuncia. “Por si algo faltaba, la vandalización y robo de la escultura “Saludo al Sol” no hace más que dar certezas a lo que ya dejó de ser una sospecha. No dio protección al patrimonio escultórico, no realizó la denuncia policial y ahora se muestra como un funcionario que, preocupado por lo ocurrido, no tiene más remedio que retirar la escultura porque manos impiadosas la mutilaron.

Foto : Orlando Pelichotti / Los Andes

“Pues no es así. La suposición menos lógica, podría ser que dejó la escultura después de la primera mutilación esperando que los delincuentes reflexionen y no vuelvan a hacerlo. La suposición más lógica es que no le interesó, se desentendió y dejó las cosas como estaban”. Concretamente, Dabul denuncia a la gestión de Ricardo Mariotti, al frente de la Dirección de Parques y Paseos Públicos.

Obra retirada

Sobre el caso, Mariotti señaló que efectivamente cortaron los brazos a la imagen de la escultura Saludo al Sol, ubicada en el Parque de los Pueblos Originarios (así se denomina actualmente). Agrega que a fines de marzo, “concretamente, el 28 hicimos pública la decisión de retirar la obra del predio. Actualmente se encuentra en un depósito de esta Dirección a la espera de su recuperación”, dijo el funcionario. El texto de esa nota, publicada en la web del gobierno, destaca que la razón del retiro de la obra, obedeció “a actos vandálicos recientes que culminaron con la sustracción de los dos brazos de la figura. Retiramos la escultura para realizar los estudios necesario y posterior restauración, ya que fue vandalizada el miércoles 22 de marzo en horas de la madrugada”.

El hecho sucedió a 100 metros de la rotonda que rodea al Parque del Aborigen.

Mariotti contó que una vez restaurada la obra, se prodecerá a reubicarla y para ello se evalúa emplazarla en otro sector donde esté a resguardo. Sobre los posibles sitios para emplazarla, no se brindó mayores precisiones, ya que se está en proceso de evaluación.

En una chacarita

Dabul recordó que la escultura “Saludo al sol” ya fue víctima del vandalismo, el más reciente e importante data de mediados de los 80, cuando desapareció la obra y fue hallada en una chacarita.

Vale recordar también, que muy cerca de allí, prácticamente en el ingreso norte al estadio provincial Malvinas Argentinas estaba emplazada una escultura en homenaje a los aviadores argentinos. Una figura humana con alas, realizada por el recordado artista local, Chipo Céspedes simbolizaba las hazañas de los pilotos nacionales desde principios del siglo XX y especialmente por su actuación en el conflicto bélico por la recuperación de las Islas Malvinas. Debido a los daños permanentes ocasionados en esta obra, se decidió trasladarla a la sede de la IV Brigada Aérea.

Sobre el famoso artista nacido en Buenos Aires, Miguel Perlotti, autor de “Saludo al sol”, se destaca una rica colección de obras que se encuentran en distintos edificios públicos, privados y paseos de Buenos Aires. “Su arte se cimienta en la combinación de materiales como el bronce, mármol, cerámica y madera, siendo el motivo de la producción de diversos monumentos en diversos puntos del país”, se destaca en la página del gobierno nacional. Sobre sus trabajos en otras provincias del país, se resalta como uno de los más importantes el Monumento “Retorno a la Patria” en el Manzano, Tunuyán; el que rinde homenaje a los Pueblos Originarios Calchaquíes, Tehuelches y Onas, en el barrio de la Chacarita en CABA. Y el Monumento a los Galeses, en Puerto Madryn, con motivo de la conmemoración del centenario de la llegada de esta comunidad al lugar en 1965.