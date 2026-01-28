28 de enero de 2026 - 07:42

Tras las intensas lluvias de anoche, aumenta la temperatura y mejora el tiempo en Mendoza

Nos espera un miércoles con calor y humedad. No rigen alertas por tormentas ni granizo.

Luego de la fuerte lluvia que azotó a gran parte del territorio provincial durante la noche del martes, este miércoles se espera una mejora en las condiciones meteorológicas en Mendoza.

Según indicó Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Además, se prevén precipitaciones en cordillera. La temperatura mínima se ubicará en 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas por tormentas ni granizo para este miércoles en la provincia.

El jueves con mucho más calor

Para el jueves, el calor se intensificará. Se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. La mínima será de 22°C y la máxima ascenderá hasta los 38°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00
