Tras la “colación blue” del CUC, alumnos de otros colegios de la UNCuyo expresaron su malestar por no tener su acto

Por recomendación del comité epidemiológico de la UNCuyo, los actos de colación presenciales fueron suspendidos en los seis colegios secundarios dependientes de esa casa de estudios. A diferencia de lo que acontece con los colegios dependientes de la DGE y de las instituciones privadas -que están celebrando sus colaciones cara a cara, siguiendo rigurosos protocolos y hasta dividiendo a las promociones en grupos y distintos horarios para que no se junten muchas personas-; los colegios dependientes de la Universidad tendrán sus colaciones oficiales de forma remota (por medio de distintas plataformas de reuniones 2.0).

Los casi 160 egresados del CUC tuvieron su acto presencial el sábado por la mañana, para el que los padres contrataron el teatro Plaza como un evento privado. Foto: Gentileza.

Los más de 160 egresados del CUC, por su cuenta (y con un destacable esfuerzo de sus padres), pudieron celebrar de forma presencial su ansiado acto de fin de curso el lunes por la mañana en el Teatro Plaza (Godoy Cruz). Y si bien asistieron profesores del establecimiento, los padres debieron contratar el teatro siguiendo las normativas de un evento privado y sin la validación institucional como un acto de colación. Como si se tratara de una “colación blue”.

“Esperábamos un poco más de compromiso de las autoridades” fue una de las principales críticas -desde la decepción- de los egresados del CUC, mientras que algunos padres catalogaron la decisión como “un capricho”. Y en la misma sintonía se han manifestado los egresados de otros colegios de la UNCuyo y sus padres. Porque, aún cuando el Ejecutivo no solo ya ha permitido las colaciones en colegios de la órbita provincial, sino que, además -recientemente- flexibilizó las reuniones sociales al aire libre; desde la UNCuyo insisten en que las colaciones serán virtuales. Y, si el panorama asoma un poco más alentador, han ofrecido celebrar la colación presencial en marzo o abril del año próximo.

Decepción y frustración

Majo es una de las egresadas del Departamento de Aplicación Docente (DAD), uno de los seis colegios secundarios de la UNCuyo. El acto de colación oficial de la institución será el próximo sábado, a las 11, y de forma remota (con los alumnos en sus casas y compartiendo una sala virtual). Claro que, como cualquier egresado o egresada de la promoción 2020, no es el acto de colación que Majo esperaba. Como tampoco lo ha sido el cierre, ni tampoco la totalidad del 2020.

Poca adhesión al paro universitario: casi 70% de los docentes ya dan clases

“Como el colegio al que asistimos cuatro años, nos interesa mostrar el dolor y angustia que fue enterarnos por GoSchool que nuestra colación sería virtual este sábado 19 diciembre por YouTube; ya que nuestro rector negó los protocolos que nos ofrecieron para hacerla presencial. Con la misma sensación vemos que los queridos padres del Colegio Universitario Central (CUC) se organizaron y pagaron un teatro para hacer su colación presencial aparte, ya que los colegios que dependemos de la Universidad no nos permitieron hacerla presencial”, destacó Majo, alumna del colegio ubicado al pie del Cerro de la Gloria.

“Con mis compañeros de los otros quintos nos interesa mostrar la angustia y tristeza que sentimos en este momento, al ver que a colegios privados y públicos (de la provincia) les permiten hacer su colación presencial”, agregó la joven.

Padres, también dolidos

Silvina Giudici tiene una hija que este año egresa -o egresó- del Liceo Agrícola Escolar (LAE); también ubicado en las inmediaciones del Cerro de la Gloria. Como madre, reconoce que le ha generado una indisimulable tristeza lo que fue el último año de secundaria de su hija. “Un año que debería ser inolvidable, y solo pudieron ir dos semanas a clases y compartir con sus amigos de toda la secundaria. Al principio de la pandemia, se entendía y hasta habíamos decidido ni siquiera hacer la cena de egresados. Pero cuando se tranquilizó un poco la situación, nos organizamos para que -siguiendo todos los protocolos- pudiéramos hacer la cena al menos. Y viendo que ahora les ha negado a los chicos la colación presencial, ¡agradecemos habernos podido organizar para hacer la cena!”, relató la mujer; quien tampoco termina de entender el criterio del comité de la UNCuyo para no autorizar colaciones presenciales en espacios abiertos y con todos los cuidados.

Liceo Agrícola y Enológico Domingo F. Sarmiento - Mendoza

“Todas las escuelas de la Provincia están haciendo sus colaciones presenciales, algunas la han hecho hasta en el Bustelo -respetando la capacidad-; ¿por qué no autorizar a los chicos del último año de los colegios de la UNCuyo?. Lamentablemente veo que hay mucha desidia de las autoridades, y falta de empatía con los chicos. El rectorado tiene un amplio y hermoso espacio verde afuera de su edificio. ¿Tan difícil es organizar un acto ahí, separando las sillas y dividiendo en grupos a las promociones?”, se preguntó, con angustia y bronca.

Actos de colación

Los actos oficiales de los colegios de la UNCuyo fueron confirmados de forma remota y virtual. “Hace dos semanas, la UNCuyo aprobó los lineamientos de la construcción de los protocolos para empezar a funcionar. Fue el trabajo de expertos, docentes y médicos que integran el comité epidemiológico. Y ellos analizaron con profundidad si estábamos en condiciones de realizar algo presencial; y la resolución fue que no. En las escuelas de la Provincia, los actos de colaciones son con muy pocos estudiantes, pero las de la Universidad tienen hasta 12 divisiones; y técnicamente hablando, el dividir al curso en grupos no es un acto de colación. No obstante, la Universidad es muy respetuosa de lo que las familias y los papás han realizado. No tenemos nada que opinar al respecto si ellos quisieron juntarse; pero la Universidad no estaba autorizada a hacer actos de colación presenciales”, destacó este martes a Los Andes la directora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo.

Universidad Nacional de Cuyo\u002E

En cuanto al cronograma de colaciones virtuales, durante la mañana de hoy se celebra la de la Escuela de Agricultura; mientras que el CUC lo hará mañana, jueves, a las 19. El Magisterio y el LAE lo harán el viernes (por la mañana y por la tarde, respectivamente). El DAD hará el suyo el sábado a las 11; mientras que el Martín Zapata lo celebrará el próximo lunes.