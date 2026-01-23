Tras el temporal en el Sur, sigue la alerta por tormentas con granizo: fin de semana de calor extremo

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que continúa la inestabilidad en la provincia de Mendoza durante la jornada de este viernes 23 de enero. Según el reporte emitido a las 7, se esperan tormentas que se originarían en el Oeste del Gran Mendoza y en el Valle de Uco.
De acuerdo al pronóstico oficial, los fenómenos se desplazarían progresivamente hacia el Sur y el Este provincial, pudiendo afectar a distintas zonas a lo largo del día.
Las autoridades advirtieron además sobre la probable caída de granizo, por lo que recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y resguardar vehículos y bienes.
Pronóstico extendido para Mendoza
Viernes 23
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 23°C
Sábado 24
Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos de dirección variable. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 20°C
Domingo 25
Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste, tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 35°C | Mínima: 22°C
Habilitados los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche
El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para la circulación de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, según el último reporte oficial.
Las temperaturas registradas en la zona de Alta Montaña son las siguientes:
-
Uspallata: 12°
-
Punta de Vacas: 6°
-
Puente del Inca: 3°
-
Las Cuevas: 2°
En tanto, el Paso Pehuenche permanece habilitado de 8 a 20 horas, con tránsito permitido dentro del horario establecido.