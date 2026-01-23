23 de enero de 2026 - 07:48

Tras el temporal en el Sur, sigue la alerta por tormentas con granizo: fin de semana de calor extremo

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que continúa la inestabilidad en la provincia de Mendoza. Las máximas hasta el domingo superarán los 35°.

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección de Contingencias Climáticas informó que continúa la inestabilidad en la provincia de Mendoza durante la jornada de este viernes 23 de enero. Según el reporte emitido a las 7, se esperan tormentas que se originarían en el Oeste del Gran Mendoza y en el Valle de Uco.

Leé además

la cabrera llega al valle de uco

La Cabrera llega al Valle de Uco

Por Redacción
Fuerte temporal con granizo en Tupungato

Fuerte temporal con granizo azotó a Tupungato: calles anegadas, árboles caídos y graves daños en cultivos

Por Redacción Sociedad

De acuerdo al pronóstico oficial, los fenómenos se desplazarían progresivamente hacia el Sur y el Este provincial, pudiendo afectar a distintas zonas a lo largo del día.

Las autoridades advirtieron además sobre la probable caída de granizo, por lo que recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y resguardar vehículos y bienes.

image

Pronóstico extendido para Mendoza

Viernes 23

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 23°C

Sábado 24

Caluroso e inestable con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos de dirección variable. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Domingo 25

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del noreste, tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 22°C

Habilitados los pasos internacionales Cristo Redentor y Pehuenche

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para la circulación de transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, según el último reporte oficial.

Las temperaturas registradas en la zona de Alta Montaña son las siguientes:

  • Uspallata: 12°

  • Punta de Vacas:

  • Puente del Inca:

  • Las Cuevas:

En tanto, el Paso Pehuenche permanece habilitado de 8 a 20 horas, con tránsito permitido dentro del horario establecido.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Granizo en San Rafael.

Fuerte temporal en San Rafael: granizo, árboles caídos y advertencias para circular

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas este viernes en Mendoza

Sigue el calor sofocante y renuevan la alerta por tormentas en Mendoza: el pronóstico para este viernes

Por Redacción Sociedad
Los resultados de la quiniela de hoy. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 22 de enero

Mendoza lanza el concurso Poncho de la Vendimia – 90 Años, una convocatoria para artesanos y diseñadores

Un poncho para las reinas: Mendoza lanza un concurso de Vendimia y pone en juego $5 millones en premios

Por Redacción Sociedad