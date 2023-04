Tras el Mundial, se triplicó en Mendoza el registro de niños con el nombre Lionel

“En las letras de ‘rosa’ está la rosa / y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’”, decía Borges en uno de sus poemas más recordados. Si la obtención de la Copa en el Mundial de Fútbol de Qatar, si las proezas de Lionel Messi, Emiliano Dibu Martínez, Alexis MacAllister, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y el resto han quedado grabadas ya en la historia que Argentina está escribiendo, esa caligrafía gloriosa va a poder leerse de muchas maneras en el futuro, sobre todo en el modo que las generaciones han recibido su marca indeleble.

En este sentido, cuando algún historiador del futuro quiera cotejar de cuántas maneras esa marca se habrá expresado, uno de los recursos a los que podrá apelar será al modo en cómo los argentinos del presente empezaron a expresar, ya desde su nombre, esa alegría infinita que el Mundial le otorgó a un pueblo (el nuestro) azotado por penurias que Messi y los suyos ayudaron a aplacar.

Para comprobar que el fenómeno ya está teniendo su expresión basta con revisar los nombres de los niños nacidos en nuestro país después del 18 de diciembre, la fecha del partido final contra Francia, con el que la Selección Argentina consiguió su tercera estrella mundialista.

Niños que tienen nombre nombres de los jugadores de la selección Argentina de fútbol Las mellizas Lara Lionela (pantalón rojo), y Nerea Juliana de Felippe, nacieron el 13 de febrero, junto a su madre Julieta Fuentes. Las mellizas Lara Lionela (pantalón rojo), y Nerea Juliana de Felippe, nacieron el 13 de febrero, junto a su madre Julieta Fuentes. Los padres se inspiraron en Lionel Messi y en Julián Álvarez para sus nombres. Foto : Orlando Pelichotti

Y es que ya desde ese momento, y con un ritmo que se sostiene, en Mendoza el nombre Lionel se ha triplicado entre las preferencias de los padres a la hora de bautizar a sus hijos. El dato surge de un informe proporcionado por el Registro Civil de la provincia a Los Andes, y si bien muestra el crecimiento en algunos otros nombres relacionados con el equipo que ganó la última copa del mundo en Qatar, es la referencia a Messi la que acapara el mayor crecimiento. Por ejemplo, el número de mendocinos recién nacidos bautizados como Lionel en enero de 2022 fueron apenas 20, mientras que en enero de 2023 fueron 66.

Este crecimiento notable, que puede traducirse en un crecimiento del 230% en la frecuencia del nombre Lionel en un año en Mendoza, no es una particularidad exclusiva de nuestra provincia. De hecho, en otras jurisdicciones se ha atestiguado algo particular, y un caso muy llamativo es el de Santa Fe, provincia de nacimiento de Messi. Allí en enero de este año, según los datos que ofreció Mariano Gálvez (director del Registro Civil de aquella provincia) el crecimiento de los Lionel “fue del 700%, con mayor incidencia especialmente en Rosario”.

Aunque menos desproporcionado, ese crecimiento en Mendoza no deja de ser llamativo y no está restringido sólo al nombre Lionel (o su femenino Lionela e incluso su semejante, Leonel). Así lo confirma la apreciación de Pablo Morales, inspector del Registro Civil de Mendoza. “Hemos notado un incremento importante en cuanto a los nombres de los jugadores de la selección después del Mundial. La verdad es que algunos nombres ya eran bastante conocidos, pero lo que generó la repercusión del Mundial fue tan grande que ahora se han vuelto aún más populares que antes de diciembre”, asegura el funcionario.

Morales, quien preparó el informe a requerimiento de Los Andes, explica que “con respecto a los nombres, la verdad es que Lionel es el número uno, sin duda. Si comparamos con noviembre, cuando ya había empezado el mundial, y diciembre-enero, los meses subsiguientes, ha habido un incremento importante, casi triplicado. Si nos remontamos un poco más atrás, el incremento es muchísimo mayor. Lionel ocupa el primer lugar y también hemos notado que Julián es un nombre que se ha utilizado mucho. Con respecto a los nombres femeninos, creemos que también está relacionado con esto, ya que hemos notado un aumento en el uso del nombre Ángela”.

Si se tienen en cuenta casos históricos, este fenómeno no es inusual. Es sabido que, sólo para restringirnos a lo futbolístico, Diego Armando Maradona provocó en su momento, y durante mucho tiempo, una recurrencia similar y no es extraño encontrarse hoy en día a numerosos argentinos nacidos en torno a 1986 (año de la obtención de la segunda Copa del Mundo ganada por nuestro país) que se llaman Diego o Diego Armando. Lo propio sucede, en otros tiempos, y sin que medie algo tan excepcional como un título mundial, con nombres como Juan Román (por Riquelme) o Enzo (por Francescoli). Maradona ha conseguido incluso un fenómeno particular, y es que no sólo haya conseguido que algunos padres imiten sus nombres de pila, sino que utilicen los nombres de las hijas del gran “10″ (Dalma y Gianina) o que un fanático como el argentino Walter Rotundo haya llegado al extremo de bautizar a una de sus hijas con el nombre Mara, a la otra con el nombre Dona y al varón, con el nombre Diego Armando.

“Es bastante común que estos fenómenos ocurran con personajes del deporte y la televisión”, confirma Pablo Morales. “Por ejemplo, en este momento con el éxito de Gran Hermano, no sería raro que se empiecen a usar nombres de los participantes. Hace unos años, cuando salió la serie La casa de papel, y los protagonistas tenían nombres de ciudades, eso generó un boom de recurrencia de nombres relacionados con eso. Y no necesariamente los padres les ponían a sus hijos los mismos nombres de las ciudades de la serie, sino que también otros nombres de ciudades que les parecían bonitos”.

Dos mellizas y el partido de Croacia

Quienes pueden dar prueba fehaciente de este fenómeno son los mendocinos Julieta Fuentes (27 años) y Maximiliano De Felippe (29). Ellos dos son padres de las mellizas Lara Lionela y Nerea Juliana, nacidas el 13 de febrero no bajo el influjo de un signo astrológico, sino de la pasión futbolística de sus padres, especialmente la que vivieron en el Mundial de Qatar.

Esta pareja vive en Bermejo. Ella es manicurista y él, albañil. Papás también de otros dos niños (Ciro, de 8 años y Gianna, de 4), tenían planes muy diferentes para cuando llegara la hora de bautizar a sus hijas. Sin embargo, la alegría del mundial y, especialmente, la euforia por uno de los partidos, lo cambió todo.

“Antes del mundial teníamos decidido que nuestras hijas iban a llamarse Ciomara y Dámaris” recuerda Julieta mientras habla con Los Andes y tiene a Lara Lionela en brazos. “Sí, pero llegó el partido de Croacia, me volví loco y se me ocurrió que los nombres tenían que ser Lionela y Juliana”, apunta rápidamente Maximiliano, quien tiene alzada a la otra melliza. La euforia tiene su razón clara: en aquel cotejo, jugado el 13 de diciembre y cuando faltaban exactamente dos meses para que nacieran estas mellizas mendocinas, Lionel Messi anotó un tanto de penal, luego Julián Álvarez marcó otro en un contragolpe inolvidable y, finalmente, el mismo Julián metió el tercero luego de una jugada de antología propiciada por Messi. Los dos goleadores, de ese modo, se metieron en la vida de los De Felippe de inmediato.

“Yo soy hincha de Boca, y aunque Julián Álvarez jugó en River, la Selección nos hizo traspasar la grieta”, aclara Maxi, quien también en su momento quiso ponerle Juan Román a su hijo mayor, aunque no hubo acuerdo con su esposa. “De hecho, él quería que les pusiéramos Lionela y Juliana de primer nombre, al final nos decidimos por cambiarles los que habíamos pensado y dejarles estos de segundo nombre porque nos parecía que Lara Lionela y Nerea Juliana sonaban muy bien”, explica, riendo, Julieta.

A las mellizas les tocará luego, seguramente, elegir con qué nombre se presentan en sociedad. Lo que está claro es que, si eligen los segundos, ingresarán de inmediato en un universo de un montón de otros mendocinos de su generación pintada de celeste y blanco que como en el poema de Borges, llevan las tres estrellas en su nombre.

Los nombres más elegidos de los ídolos mundialistas. Para nacimientos desde enero de 2022 a marzo de 2023. Gustavo Guevara

Messi y Álvarez, los preferidos

Tal como explica Pablo Morales, del Registro Civil, el incremento de nombres relacionados con jugadores de la Selección Argentina tras el Mundial de Fútbol puede apreciarse especialmente con el nombre Lionel (por Messi) o sus versiones femenina (Lionela) o cercana (Leonel).

En este sentido, basta ver que mientras en enero de 2022 se inscribieron 20 niños con el nombre Lionel, seis con el nombre Leonel, una con el nombre Lionela y dos con el nombre Leonela, el crecimiento es abrupto un año después.

Así, en enero de 2022 se registró a 66 chicos con el nombre Lionel, a 10 con el nombre Leonel, a tres con el nombre Lionela y a seis con el nombre Leonela. En febrero, estos números pasan a 68, 15, 6 y 3, respectivamente.

Un incremento menor, pero igualmente notable, se aprecia con el caso de Julián Álvarez. En enero de 2022 se inscribieron 25 varones con el nombre Julián y 5 mujeres con el nombre Juliana, mientras que en enero de 2023 fueron 52 niños y 5 niñas. En febrero, decreció el de varones (34), pero creció el de niñas (14).

En otros nombres como Enzo, Alexis, Emiliano, Rodrigo o Ángel no se aprecia una variación tan notable como en esos dos. En marzo, la variación mostró un retroceso en todos los nombres a niveles habituales.