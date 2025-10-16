Transformación digital dentro de las aulas: el gobierno entregó 53 carros tecnológicos

Tadeo García Zalazar, Ministro de Educación , Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza, partició este jueves en la entrega de 53 carros tecnológicos en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La acción se enmarca en el programa Edutec, cuya iniciativa es integrar tecnologías emergentes en el sistema educativo mediante dispositivos, plataformas educativas, contenidos digitales, inteligencia artificial y capacitación docente.

Más tecnología para nuestras aulas Entregamos 53 carros tecnológicos a escuelas de gestión privada, equipados con notebooks, netbooks, pizarra digital y proyector multimedia. Con #Edutec apostamos a la formación y la mejora continua en todos los ámbitos del sistema… pic.twitter.com/Q9qXqC7EW6

En el acto de entrega el ministro García Zalazar, estuvo acompañado por la coordinadora general de Políticas Educativa, Adriana Yenarópulos; la directora de Educación Secundaria, Cecila Páez; la directora de Educación Privada, Florencia Espresatti, y la coordinadora de la Unidad de Innovación e Implementación Tecnológica, Romina Méndez.

Durante la entrega Tadeo destacó la efectividad del programa: “Esta es una entrega más que estamos realizando y ya superamos los 500 carros entregados. Estamos llegando a escuelas de gestión privada que también utilizan nuestras plataformas y que tienen la característica de transformar los aprendizajes en procesos más entretenidos para nuestros estudiantes, con metas, desafíos y evaluaciones."

Ante esto aseguró la continuidad: "El año que viene, a través de la ley que ya aprobó la Legislatura, nos garantizamos la continuidad de esta iniciativa, que incluye los carros y diferentes plataformas de aprendizaje en distintas áreas, para que los chicos y chicas aprendan más y mejor”.

Por su parte, la directora de Educación Privada, Florencia Espresatti, puso en valor el trabajo realizado desde el ministerio junto a las escuelas de gestión privada que reciben aporte del Estado: “Vamos a llegar a todas las escuelas y es importante, porque a las escuelas privadas también les resulta difícil acceder a la tecnología y plataformas educativas”.

César Gerardi, representante legal del Colegio Nicolás Avellaneda, y Eduardo Atorri, representante del Colegio María Goretti, estuvieron presentes en la jornada y destacaron el valor de recibir estas herramientas digitales. Ambos observaron que la equiparación con las escuelas de gestión estatal en cuanto a las nuevas tecnologías era muy necesaria para que pueda llegar a todos los estudiantes de la provincia y así mejorar las prácticas áulicas.

La Provincia complementa la estrategia Edutec con Mendoza Aumentada, una propuesta que ya alcanza a 140 escuelas secundarias con eje en la inteligencia artificial. El objetivo oficial es finalizar el año con la entrega de 700 carros tecnológicos, con la meta de llegar a la totalidad de las escuelas mendocinas durante el ciclo lectivo 2026.