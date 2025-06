Más de la mitad de los estudiantes de Mendoza no saben lo mínimo de matemática

"Hablamos de experiencia piloto porque, entre otras cosas, todavía no están incorporadas todas las facultades de la universidad ( tenemos a 8 de 12 ). Pero ya se están viendo los beneficios de interoperar entre la universidad y el Gobierno de Mendoza , por ejemplo, y sobre todo para estudiantes y docentes . Empezamos a trabajar con el proceso de transformación digital en 2022 y actualmente ya se ven algunas cosas cristalizadas , aunque queda mucho por hacer", resaltó el referente, quien destacó que todo este trabajo ha tenido "costo cero" (se está utilizando la infraestructura ya disponible en la UNCuyo y en el Gobierno ).

Trámites remotos, base de datos unificada y fin de la burocracia: así avanza la digitalización en la UNCuyo.

"Si lo tuviera que sintetizar en una sola palabra, esa sería interoperabilidad. Es algo que se está manejando en todo el mundo y aquí lo más importante es la transformación que genera esa tecnología y no la tecnología en sí. La tecnología está hace tiempo ya, y hay que centrarse en lo que modifica y genera. Hoy en el mundo se está hablando de interoperabilidad, que consiste en integrar todo y trabajar en red", resumió De Rosetti.

El ejemplo puntual de los estudiantes de la UNCuyo que ya no tendrán que ir presencialmente al ala oeste de Casa de Gobierno para acceder a la tarjeta SUBE con beneficios grafica a la perfección los beneficios. No solo para los alumnos, que ahorrarán tiempo al eliminarse esta burocracia, sino también para el funcionamiento de las oficinas públicas, que también tendrán menos personas in situ.

"Si el Gobierno quiere conocer cuáles son los docentes de la UNCuyo y qué carga horaria tienen, por poner otro ejemplo, a través de esta interoperación se puede poner a disposición toda esa información con la que ya cuenta la universidad, O si una municipalidad quiere saber cuántos estudiantes de la universidad son de ese departamento y sus horarios para, tal vez, hacer un pedido puntual de transporte público, también se puede disponer de esa información -que ya existe- en la base de datos", describe el referente universitario.

Qué permite la interoperabilidad

Ya operativa como prueba piloto -y a la espera de sumar a las cuatro facultades restantes para que esté en funcionamiento pleno-, por medio de este modelo digital cualquier estudiante tiene la posibilidad de acceder a sus trámites, historial, servicios y propuestas formativas de manera simple, segura y rápida, y desde cualquier lugar.

Los docentes, por ejemplo, cuentan (y contarán) con herramientas integradas para la gestión de sus actividades, para actualización profesional y para vinculación con redes nacionales e internacionales. Las unidades académicas, en tanto, podrán coordinar entre sí con una fluidez inédita, por lo que la toma de decisiones estratégicas se apoyará en datos precisos, en tiempo real.

"En su discurso del 1 de mayo de 2024, el gobernador (Alfredo) Cornejo dijo que la meta era, para 2026, que todos los organismos del Gobierno estén interoperando. Y nosotros estamos enfocados para que el año que viene ya esté funcionando a pleno", insistió De Rosetti.

De hecho, cualquiera de los estudiantes de la universidad nacional con sede en Mendoza, simplemente con su documento, ya tiene toda su información conectada por medio de la interoperación con el Gobierno al momento.

Según explicó el secretario de Transformación Digital de la UNCuyo, gracias a esta tecnología de vanguardia, la UNCuyo podrá vincularse con gobiernos locales, instituciones educativas, pymes, emprendedores y organizaciones sociales de manera más ágil, lo que permitirá crear soluciones colaborativas para los problemas reales de los territorios. "Al mismo tiempo, va a ampliar su capacidad de articulación internacional, facilitando proyectos de cooperación científica, movilidad académica y transferencia de conocimiento", contó De Rosetti.

"No se trata de digitalizar lo que ya existe. Se trata de pensar de nuevo la universidad para que esté verdaderamente al servicio de las personas, del desarrollo humano y del bien común. Se trata de convertir a la universidad en un nodo estratégico del ecosistema digital de la región", concluyó.

Aplicarlo en el Paso a Chile

Durante los últimos meses, la UNCuyo se sumó a una problemática de larga data y que, por momentos, pareciera no tener solución. Se trata de las prolongadas demoras en el tránsito en el corredor bioceánico y el Paso Internacional Cristo Redentor.

Ecosistema digital

Replicando el mencionado modelo de aplicación de tecnología y el trabajo interoperativo, la UNCuyo, algunas universidades de Chile, los Ejecutivos nacionales de Argentina y del país trasandino y los organismos binacionales que se desempeñan en la frontera encararon la eterna meta de lograr agilizar el movimiento.

"Queremos aplicar la misma metodología que se utiliza con estudiantes y docentes de la universidad para eliminar la necesidad de llegar con un papelito al Paso. Por medio de la tecnología, se puede contar con la información de manera tal que, cuando el pasajero llegue al cruce, lleve consigo esa información. Todo eso que llevamos anotado en un papel, podría ser electrónico", destacó De Rosetti.