Tragedia en la montaña: mejoran la niña y la mujer que sobrevivieron al choque de frente con un camión

La adolescente de 13 años y la mujer que viajaban en el auto que chocó contra un camión en la ruta 7 (en la zona de Agua de las Avispas, Luján de Cuyo, en la zona de montaña) continúan internadas en los hospitales Notti y Central, respectivamente. Y la salud de ambas evoluciona.

El conductor del Renault Clio, identificado como Santiago Corvalán (25), falleció en el acto y como consecuencia del violento choque en la ruta 7 a la altura del kilómetro 1.085.

Una de las sobrevivientes es una adolescente de 13 años y quien viajaba en la parte trasera del auto. Según confirmaron desde el Hospital Notti a primera hora de este martes, la niña permanece internada en sala común del hospital pediátrico y sigue en observación . Además, permanece estable.

El accidente ocurrió en la montaña, sobre ruta 7 y a la altura de Agua de las Avispas - Foto Google Maps

En tanto, la otra víctima -una mujer mayor de edad, identificada con las iniciales S. A. y quien viajaba en el asiento del acompañante en el Clio- permanece internada en el Central .

El Renault Clio conducido pot Corvalán -y donde viajaban la niña y la otra mujer- circulaba por ruta 7 a la altura de Agua de las Avispas, regresando a la Ciudad de Mendoza. A la altura del kilómetro 1.085 de la carretera nacional -y por razones que aún se investigan-, el auto y un camión Volvo con semi remolque (que se diría a Chile) chocaron violentamente de frente .

La niña de 13 años está estable en el Notti.

El siniestro tuvo lugar cerca de las 18:40 del lunes 24 de noviembre y derivó en todo un operativo y despliegue complejo para rescatar a los ocupantes del auto (quienes permanecieron dentro del Clio). Además, hubo cortes de tránsito en esta transitada zona de la ruta.

Como consecuencia del violento choque, el conductor (Corvalán) falleció en el acto, mientras que la acompañante -mujer que hoy permanece en el Hospital Central- quedó atrapada entre los hierros. Los rescatistas debieron retirar del interior del auto compactado a ambos adultos, y también a la adolescente de 13 años, quien permanecía en la parte de atrás a la espera de asistencia.

Tragedia en la montaña: mejoran la niña y la mujer que sobrevivieron al choque de frente con un camión Archivo Los Andes

Al conductor del camión se le realizó un test de alcoholemia, dando como resultado 0 (es decir, no había bebido alcohol).

Además, durante la tarde y noche de ayer, se dispusieron desvíos para vehículos en distintos puntos de las rutas 7, 84 y 82 para ordenar el tránsito y trabajar en la zona.

Pasadas las 22.30 de anoche, desde Gendarmería informaron que se había liberado tránsito y que solo quedaba el camión en el lugar del siniestro.