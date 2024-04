Más de 12 vuelos que debían salir en el transcurso de la mañana del Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) con destino al Aeroparque Jorge Newbery (Ciudad de Buenos Aires) debieron ser reprogramados, postergados o cancelados. Esta contingencia tuvo que ver con una alerta por actividad eléctrica que se emitió bien temprano hoy, martes 3 de abril, en la zona del Aeroparque porteño.

De esta manera, más de una docena de vuelos que tenían programado despegar de Mendoza con destino a Buenos Aires a partir de la madrugada de hoy (el primero debía partir a las 5:35) debieron reprogramar sus horarios. No obstante, según destacaron desde Aeropuertos Argentina 2000, la alerta fue levantada posteriormente, por lo que la gran mayoría de estos vuelos ya despegaron -aunque con algunas horas de retraso-, mientras que otros ya tienen sus horarios actualizados y confirmados para el transcurso del día de hoy.

Tormentas eléctricas en Buenos Aires demoraron más de 12 vuelos salían de Mendoza: qué ocurrirá con ellos. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Cuando hay alerta, por una disposición internacional, no puede haber nadie en rampa y por lo tanto no se cargan ni descargan equipajes y esto genera algunas demoras. Es decir, en este momento tenemos demoras que se acarrean desde temprano. Pero ahora no hay alerta por tormenta eléctrica y se irán normalizando”, destacaron desde Aeropuertos Argentina 2000 a Los Andes.

DEMORAS Y REPROGRAMACIÓN

Más allá de los más de 12 vuelos que debían partir desde Mendoza a Aeroparque, en total han sido más de 50 los vuelos demorados que debían aterrizar o partir en y desde Aeroparque hacia o desde distintos destinos. La alerta de actividad eléctrica se emitió a primera hora de este miércoles y, además de las demoras y reprogramaciones, incluyó la cancelación de 6 pasajes, además del desvío de otros 3 (fueron redirigidos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza).

En Ezeiza, la actividad es normal y sin ningún tipo de contratiempos.

Tormentas eléctricas en Buenos Aires demoraron más de 12 vuelos salían de Mendoza: qué ocurrirá con ellos. Foto: Captura Web

La alerta se levantó a partir de las 9 de hoy, por lo que los vuelos que debían partir desde y hacia aeropuerto antes de esa hora fueron distribuidos a partir de la normalización. Incluso, algunos de los primeros vuelos reprogramados que partieron se encontraron al llegar a Aeroparque que no hubo asistencia en pista durante algunas horas, por lo que debieron permanecer en el interior de los aviones hasta que finalmente se normalizó toda la situación.

Más allá de la normalización, la reprogramación de los vuelos que no pudieron partir a su horario inicial también incidirá en los otros vuelos programados durante toda la jornada de hoy. Por esto mismo es que, tanto desde AA2000 como desde las distintas líneas aéreas, solicitaron a los pasajeros que chequeen en los call centers y en la página web de Aeropuertos Argentino 2000 (aa2000.com.ar/) si hay cambios de último momento en cualquiera de los vuelos previstos para hoy.

