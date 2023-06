TikTok: es mexicano, vive en Buenos Aires y dejó mal parados a los porteños tras visitar Mendoza

Sin lugar a dudas la ciudad de Mendoza es una de las más lindas del país y tal afirmación no está hecha solo por sus habitantes sino también, y sobre todo, por visitantes de todas partes del mundo que quedan asombrados por el orden y la limpieza con un telón de fondo como la cordillera de Los Andes.

A pesar de que estas condiciones no son una novedad para quienes habitan este suelo, en las últimas horas el video que un joven mexicano publicó en TikTok se viralizó y tuvo sus repercusiones en nuestra provincia. Es que el muchacho, que vive en Buenos Aires, viajó hasta nuestra provincia para conocerla y sacó contundentes conclusiones que generaron revuelo.

Desde la cuenta @rufianmoreno, el visitante aseguró “Qué distintos son los argentinos de Mendoza a los argentinos de Buenos Aires. Llevó solamente tres días acá, solo me quedan unos días más y ya me estoy arrepintiendo de no haber alargado mi estadía”.

Luego afirmó que los porteños son “mamoncitos” y destacó sobre los mendocinos: “Es muy loco que aquí la gente es súper amable, te trata súper bien”.

Para rematar el posteo, detalló que “La ciudad es súper bonita. Perfectamente podría vivir acá. No sé por qué lo planee como para tan pocos días, pero bueno... Espero volver”.

