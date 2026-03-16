Tiene 6 años, le dieron el alta por leucemia y sus compañeritos lo recibieron con una fiesta

Como un rey, con corona y capa, y ante el aplauso y las felicitaciones de todos sus compañeros y compañeras que se acercaron a saludarlo, además de sus maestras. Con una medalla colgando de su pecho, y con todos sus amigos y amigas agitando porras, globos y bengalas de humo amarillos, y sujetando un cartel con varias fotos suyas y una frase tan clara como contundente: "La sonrisa que ganó la batalla" .

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Así fue recibido -siempre sonriente- Benja Domínguez (6) en el Instituto Rodeo del Medio el lunes 9 de marzo . Fue luego de que el pequeño -quien también tuvo un cartel donde se lo representó como un guerrero de mil batallas - recibiera el alta en el Hospital Notti. Benja se recuperó de una leucemia linfoblástica aguda tras haber completado la quimio y las sesiones de control al Hospital Notti.

El pequeño había sido diagnosticado con este cuadro cuando tenía apenas un año .

Emotivo: tiene 6 años, le dieron el alta por leucemia y sus compañeros de escuela lo recibieron con una fiesta

"El viernes 6 de marzo fue nuestra alta en el Notti y el lunes, cuando fuimos a la Escuela Instituto Rodeo del Medio nos recibieron con una fiesta . Realmente fue un gran recibimiento sentir la empatía de los chicos y maestros ", resumió la mamá, Evelin Serrano , aún emocionada por el hermoso y emotivo recibimiento.

Tras prácticamente toda una vida de tratamiento -cinco de los seis años que tiene-, Benja finalmente "tocó la campana" . Así se le llama al momento en que una persona que tiene cáncer recibe el alta definitiva , y no se trata de algo simbólico, sino que efectivamente el acto para anunciar el final de esa batalla consiste en hacer sonar una campanita.

"La vida es un regalo maravilloso que merece ser celebrada cada día", describió la madre de Benja Domínguez en sus cuentas de Instagram y TikTok, agradeciendo al Instituto Rodeo del Medio, a sus autoridades y a los compañeritos y compañeritas del niño.

Benja 1 Emotivo: tiene 6 años, le dieron el alta por leucemia y sus compañeros de escuela lo recibieron con una fiesta Gentileza

Y, por supuesto, sumó a la publicación, en modo de hashtag, la frase inmortalizada en los carteles con los que paseó por todo el colegio: #LaSonrisaQueGanoLaBatalla.

Nadie se salva solo

En 2024, la asociación Tras-Pasar-que acompaña a niños con tratamiento oncológico y sus familias en toda Mendoza-, inauguró una casa para estadía diaria destinada a quienes deben viajar desde muy lejos al hospital Notti para las sesiones. El lugar fue pensado como un "refugio solidario" para estas personas mientras se encontraran lejos de sus hogares.

Benja 6 Emotivo: tiene 6 años, le dieron el alta por leucemia y sus compañeros de escuela lo recibieron con una fiesta Gentileza

Teniendo en cuenta que muchos niños y niñas llegaban desde lejos para una consulta por la mañana en el Notti y debían quedarse hasta la tarde para una sesión de quimio -sumado a que muchas veces hasta perdían el último micro de la jornada por no llegar a la terminal-, este espacio se ofreció como una alternativa de resguardo. Como para que esas familias no tuviesen que quedarse varadas en la estación de ómnibus hasta la salida del próximo colectivo.

Evelin, la mamá de Benja y quien es instructora den zumba, también se sumó a la cruzada solidaria hace poco menos de dos años. Luego de conocer a la Asociación Tras-Pasar durante el tratamiento de su hijo y de percatarse del rol clave de la presidenta de la asociación -Mercedes Carrión, quien siempre está atenta a lo que necesitan los niños y sus familias-, hizo algunas clases de zumba a beneficio de Tras-Pasar.

Benja 3 Benja y su sonrisa superaron la leucemia Gentileza

En estas clases abiertas, la profesora pidió a modo de entrada alimentos no perecederos y mercadería, que fueron destinados a la Casita de Tras-Pasar.