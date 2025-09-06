Terminaron las obras de mantenimiento en Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Aguas Mendocinas informó que las maniobras de mantenimiento en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos terminaron de forma exitosa, en un operativo que provocó cortes de agua en varias zonas del Gran Mendoza.

Este sábado se realizaron tareas de mantenimiento fundamentales en el Dique Potrerillos y se llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro, que impactó en el suministro de agua y el caudal del río Mendoza.

Después de una postergación debido a "la tormenta de Santa Rosa", esta mañana se realizaron dos acciones estratégicas para la provincia. Por un lado, una maniobra de mantenimiento vital en el descargador de fondo (DDF) del dique Potrerillos y, por el otro, Aguas Mendocinas llevó a cabo la instalación de un nuevo caudalímetro . Estas tareas provocaron cortes de agua en diversas zonas del área metropolitana .

El operativo coincidió con tareas programadas de Aguas Mendocinas, que anunció un corte de agua en varias zonas del Gran Mendoza durante la jornada e informaron que el restablecimiento del servicio será en 24 o 48 horas posteriores . Para consultas sobre cortes o suministro de agua, los interesados deberán consultar a los teléfonos o redes sociales de Aysam.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzaron a las 3.30 y requirieron de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se ha ido restableciendo paulatinamente después de este medio día.

Las zonas afectadas por el corte de agua

Ciudad: La Favorita.

La Favorita. Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña. Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva. Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga. image Apertura de compuertas en el dique Potrerillos Prensa Gobierno de Mendoza

Aumento del caudal del río Mendoza

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó que los trabajos en el dique Potrerillos comenzarán a las 8 de la mañana con la apertura escalonada del DDF. Se espera alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.

Trabajos de Aguas Mendocinas el sábado 2 de agosto: hubo corte de agua masivo en el Gran Mendoza Trabajos de Aguas Mendocinas el pasado sábado 2 de agosto por otro caudalímetro Prensa Aysam

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Ambiente ha emitido un fuerte llamado a la población para que no se acerque a las márgenes del río Mendoza durante este período, ya que se generarán aumentos de caudal controlados, pero de gran magnitud. Los trabajos contarán con la supervisión de la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, garantizando el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

¿Por qué es tan importante el descargador de fondo?

El descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico con múltiples funciones cruciales. Su rol principal es permitir el vaciado rápido del embalse, pudiendo reducir su nivel máximo hasta la mitad de su altura en un plazo máximo de diez días.

Además, este sistema posibilita la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecida con agua barrosa, previniendo así obstrucciones aguas arriba. Actúa también como un respaldo fundamental ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego en caso de que el sistema de aducción principal quede fuera de servicio.

El DDF está compuesto por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que operan en conjunto con una válvula Howell-Bunger para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite una rápida reducción del nivel del embalse, disminuyendo la presión hidrostática sobre la presa.