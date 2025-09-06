Agua con gas: beneficios, riesgos y cuánto se puede tomar por día, según la ciencia

El consumo de agua con gas , conocida popularmente como soda, creció de manera notable en los últimos años, impulsado por quienes buscan alternativas más saludables a los refrescos azucarados o bebidas artificiales. Este auge abrió la pregunta sobre cuán recomendable es incluirla en la dieta diaria y cuáles son sus límites seguros.

El agua con gas no es más que agua a la que se le añade dióxido de carbono (CO), lo que genera burbujas y la característica sensación efervescente. Cuando se consume en su versión natural, sin azúcares, edulcorantes ni sabores artificiales, se considera igual de hidratante que el agua convencional.

Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition introdujo el “índice de hidratación de bebidas” y reveló que el agua con gas ofrece una hidratación prácticamente idéntica a la del agua natural en adultos sanos.

Por su parte, la Escuela de Salud Pública de Harvard afirmó que el agua con gas “es tan hidratante como el agua normal y puede ser preferible para quienes disfrutan su sabor o la sensación efervescente”. Además, destaca que puede ayudar a cumplir con la ingesta diaria de líquidos recomendada, siempre que no contenga azúcares ni aditivos.

Según Harvard y especialistas internacionales, un consumo de uno o dos vasos diarios (200 a 400 ml) resulta seguro y suficiente para la mayoría de los adultos sanos.

Entre sus beneficios, aporta hidratación y genera mayor saciedad, lo que puede ser útil para quienes buscan reducir la ingesta calórica. También, en algunos casos, contribuye a mejorar la digestión o aliviar dispepsias leves gracias a su efecto efervescente.

Sin embargo, exceder las cantidades recomendadas puede causar molestias digestivas, como hinchazón abdominal o aumento de gases, especialmente en personas con síndrome de intestino irritable, reflujo o sensibilidad gastrointestinal.

agua con gas3 El agua con gas no es igual en todas sus versiones: su composición mineral varía según la marca. Web

Aspectos a tener en cuenta

El agua con gas no es igual en todas sus versiones: su composición mineral varía según la marca. Algunas contienen niveles elevados de sodio, calcio o magnesio, lo que requiere atención en personas con hipertensión, problemas renales o tendencia a cálculos. En estos casos se recomienda optar por variantes bajas en sodio y consultar con un especialista.

En niños y personas con trastornos digestivos, la recomendación es limitar su consumo para prevenir molestias.

Segun la ciencia, el agua con gas puede ser una aliada dentro de una dieta equilibrada si se consume con moderación y sin aditivos. No reemplaza al agua natural como fuente principal de hidratación, pero sí puede funcionar como un complemento saludable que ayuda a disminuir el consumo de gaseosas y bebidas azucaradas.