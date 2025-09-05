Corte de agua confirmado en estas zonas de Mendoza: las razones y hasta cuándo durará

Después de la postergación por "la tormenta de Santa Rosa", este sábado 6 de septiembre finalmente se concretarán dos tareas claves para Mendoza . Por un lado, la maniobra de mantenimiento en el descargador de fondo del dique Potrerillos y, por el otro, la instalación del nuevo caudalímetro por parte de Aguas Mendocinas , lo que provocará cortes de agua en distintas zonas del área metropolitana.

Corte de agua confirmado en estas zonas de Mendoza por la apertura de compuertas en el dique Potrerillos

Sábado sin agua en el Gran Mendoza por caudalímetro y apertura del dique Potrerillos: las zonas afectadas

La Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente informó en detalle que los trabajos en el dique Potrerillos comenzarán a las 8 con la apertura escalonada del DDF, hasta alcanzar un caudal máximo de 250 m³/s, en una operación que se extenderá por aproximadamente una hora y media.

El Ministerio de Energía y Ambiente le pidió a la población no acercarse a las márgenes del río Mendoza durante ese período, dado que se generarán aumentos de caudal controlados y de gran magnitud.

Los trabajos estarán supervisados por la inspección Fase II de Potrerillos y equipos técnicos de CEMPPSA, cumpliendo estrictos protocolos de seguridad hidráulica.

El descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico cuya función principal es permitir el vaciado rápido del embalse, desde su nivel máximo hasta la mitad de su altura, en un plazo máximo de diez días.

Además posibilita la expulsión de sedimentos en suspensión durante eventos de crecida con agua barrosa, evitando así obstrucciones aguas arriba. Y actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio.

El DDF está conformado por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que trabajan junto a una válvula Howell-Bunger para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite reducir rápidamente el nivel del embalse para disminuir la presión hidrostática sobre la presa.

Aysam instala nuevo caudalímetro y advierte por corte de agua en estas zonas de Mendoza

Las maniobras coinciden con el sábado en el que Aguas Mendocinas (Aysam) realizará cortes programados, a fin de optimizar los tiempos de trabajo por la instalación de un nuevo caudalímetro sobre el acueducto de 800 mm a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos y los trabajos previos para la futura colocación de otros dos en la planta potabilizadora Luján II.

Los procedimientos de Aguas Mendocinas comenzarán a las 3.30 y requerirán de un corte programado de agua potable en distintas zonas del área metropolitana. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre las 24 y las 48 horas después de los trabajos.

Ciudad: La Favorita.

La Favorita. Godoy Cruz: de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

de Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña. Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva.

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno, y algunas zonas de Villa Nueva. Luján: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.