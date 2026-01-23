Temporal con granizo en San Rafael, el día despúes: el reporte de daños y las calles y rutas que están intransitables

La tormenta registrada durante la tarde dejó importantes daños, con calles y rutas intransitables, árboles y postes caídos. Autoridades municipales y provinciales mantienen operativos de asistencia y solicitan extremar la precaución al circular.

Una intensa tormenta con granizo y lluvias afectó durante la tarde del jueves a distintas localidades de San Rafael, lo que motivó la activación temprana del sistema de Lucha Antigranizo para mitigar los daños, principalmente en zonas productivas.

El fenómeno se registró cerca de las 15 horas y tuvo mayor impacto en Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo. Según se informó, la tormenta se originó al oeste de El Nihuil y, tras un importante desarrollo, avanzó hacia el noreste. De manera preventiva, se activó el trabajo de los aviones del sistema antigranizo.

Posteriormente, el sistema continuó su desplazamiento hacia otras localidades del departamento, entre ellas Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena. En la ciudad de San Rafael solo se registraron lluvias intensas, situación similar a la ocurrida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte.

"La afección por granizo se registró en zonas urbanas y -en menor medida- en zonas productivas como Las Paredes", confirmó Horacio Pessano, coordinador de la Lucha Antigranizo.

Ante el escenario climático, el Municipio de San Rafael solicitó a la población circular con máxima precaución, mientras que el Gobierno de Mendoza habilitó el canal de denuncias para productores afectados, disponible hasta el 5 de febrero.