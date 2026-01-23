Temporal con granizo en San Rafael, el día despúes: el reporte de daños y las calles y rutas que están intransitables

Una intensa tormenta con granizo y lluvias afectó durante la tarde del jueves a distintas localidades de San Rafael, lo que motivó la activación temprana del sistema de Lucha Antigranizo para mitigar los daños, principalmente en zonas productivas.
La tormenta registrada durante la tarde dejó importantes daños, con calles y rutas intransitables, árboles y postes caídos. Autoridades municipales y provinciales mantienen operativos de asistencia y solicitan extremar la precaución al circular.
Una intensa tormenta con granizo y lluvias afectó durante la tarde del jueves a distintas localidades de San Rafael, lo que motivó la activación temprana del sistema de Lucha Antigranizo para mitigar los daños, principalmente en zonas productivas.
El fenómeno se registró cerca de las 15 horas y tuvo mayor impacto en Las Paredes, Cuadro Benegas y Villa 25 de Mayo. Según se informó, la tormenta se originó al oeste de El Nihuil y, tras un importante desarrollo, avanzó hacia el noreste. De manera preventiva, se activó el trabajo de los aviones del sistema antigranizo.
Posteriormente, el sistema continuó su desplazamiento hacia otras localidades del departamento, entre ellas Capitán Montoya, El Cristo, El Cerrito, La Nora, Colonia Española, Resolana y Colonia Elena. En la ciudad de San Rafael solo se registraron lluvias intensas, situación similar a la ocurrida en Goudge, La Llave, Monte Comán y Atuel Norte.
"La afección por granizo se registró en zonas urbanas y -en menor medida- en zonas productivas como Las Paredes", confirmó Horacio Pessano, coordinador de la Lucha Antigranizo.
Ante el escenario climático, el Municipio de San Rafael solicitó a la población circular con máxima precaución, mientras que el Gobierno de Mendoza habilitó el canal de denuncias para productores afectados, disponible hasta el 5 de febrero.
Según el relevamiento realizado entre las 20 del 22 de enero y las 7:30 del 23 de enero, se registraron en San Rafael:
28 árboles caídos
18 viviendas anegadas
15 postes caídos
20 cables caídos
Total de intervenciones: 81
Rutas y calles intransitables:
Calle La Intendencia, por desborde de canal de riego.
Calle 5, desde Ruta Provincial 154 hasta Sardini, por socavón.
Calle Los Coroneles (Cuadro Benegas), por barro y tramos anegados.
Circular con mucha precaución en:
Ruta Provincial 173 – Cañón del Atuel, tramo Valle Grande – El Nihuil.
Ruta Provincial 157, sectores de El Toledano y El Tambo.
Calle Sepúlveda (Usillal).
Calle Central (Colonia Iaccarini).
Además, se registraron lluvias con caída de granizo sin novedades en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Potrerillos, Uspallata, Godoy Cruz, Las Heras, Capital y Lavalle.
Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica.
Para acceder a la compensación económica, el trámite podrá realizarse de manera virtual a través del sistema SIA o en forma presencial en delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas.