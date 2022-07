Telescopio Webb: la fascinación por el cosmos

Recientemente se han difundido las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. Fueron tapa de diarios, noticia destacada en medios de comunicación, no solo escrita, sino en televisión y hasta en la radio, en donde sólo podemos describir lo que nadie ve.

La fascinación por el cosmos, está intacta; el cerebro da rienda suelta a la imaginación y hasta a los sueños que permanecen atrapados en la telaraña de la realidad.

El lector debería saber que lo que mostró el telescopio Webb son objetos que ya conocíamos, pero con mejor resolución.

Es cierto que las fotos son “preciosas”, que el grado de detalle que se observa en ellas es novedoso…pero lo que no se refuerza, y puede ser lo más interesante, es que eso que vemos... en realidad no lo ven nuestros ojos: este telescopio trabaja en el infrarrojo, una región de energía electromagnética que no podemos detectar a simple vista y, por lo tanto, las imágenes están en lo que llamamos “color falso”. Alguien, seguramente, escuchó o leyó algo en este sentido, encontró contradictorio el hecho y lo dejó pasar. Como astrónoma, me gustaría profundizar en qué vemos cuando observamos imágenes astronómicas.

En el espacio hay cientos de instrumentos que observan el universo y que, usando las mismas tecnologías y métodos, observan la Tierra (como los satélites meteorológicos). Hay telescopios como el Hubble, que brindó las más espectaculares vistas del universo hasta donde fue capaz de detectar, en el visible, región del espectro que nuestro ojo puede apreciar. Pero podemos mencionar otros como el Chandra (que observa en rayos X); el Fermi (que trabaja en la región de radiación gamma); los maravillosos COBE, WMAP y Planck, que mapearon la radiación de fondo en microondas, resto fósil del Big Bang; el Spitzer, que observó en infrarrojo y permitió detectar la región central de la vía Láctea, nuestra Galaxia, que desde 2005 no es sólo espiral, sino espiral barrada...un logro impresionante y esto es porque la radiación infrarroja puede atravesar material interestelar y, por lo tanto, permite “detectar” objetos a través de nubes que absorben el visible y estudiar objetos que se se observan enrojecidos debido a sus enormes distancias…y allí es donde el James Webb empieza a ser el protagonista de nuestra era: este telescopio tiene un espejo de más de 6 metros de diámetro con una cobertura de oro que permite la observación en el infrarrojo.

Nebulosa del Anillo del Sur: El telescopio espacial James Webb de la NASA ha revelado detalles de la nebulosa planetaria llamada nebulosa del Anillo del Sur, a 2.500 años luz de distancia, que antes estaban ocultos a los astrónomos. Las nebulosas planetarias son las capas de gas y polvo que expulsan algunas estrellas mientras mueren.

Presentar imágenes de cosas conocidas, vistas con nuevos “ojos” astrofísicos, no es una mala estrategia, pero es bueno recodar que el camino que lleva a este logro, no es mágico y que lo que se nos muestra hoy, no es aquello por lo cual estamos expectantes de las observaciones de este instrumento.

Antes de avanzar con los objetivos más ambiciosos, nos gustaría hacer un mini resumen del porqué de las imágenes elegidas como carta de presentación del Webb.

1. Una lente gravitacional (Smacs 0723,), un grupo de galaxias que actúan como una lente (de vidrio) deformando el espacio-tiempo, desviando la luz de objetos alineados con ellas y con el observador...y que solo podemos detectar porque la lente gravitacional existe. En este caso, se nos está presentando la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo distante hasta el presente.

2. Observaciones de la atmósfera de un exoplaneta (WASP-96b). Los planetas que orbitan estrellas que no son el Sol se detectan frecuentemente, se buscan similitudes y diferencias con los del Sistema Solar, pero además determinar si los cuerpos están en la zona de habitabilidad donde, si existe agua, ésta pueda estar en estado líquido. La presencia de vapor de agua en la atmósfera, puede ser indicio de este hecho.

3. Un cúmulo de galaxias en interacción (El Quinteto de Stephan). La gravedad controla movimientos y distribución de materia en el universo, saber más de esas interacciones, a través de grupos interactuantes, permite un análisis detallado de esta fuerza que organiza al Cosmos.

4. Una nebulosa planetaria (La Nebulosa del Anillo del sur). Sabemos cuáles son las formas de muerte estelar, y una de ellas es la de enana blanca, objeto central de estas nebulosas: el Sol terminara sus días como tal.

5. Etha Carinae. Esta nebulosa detectable en el cielo sur es particularmente significativa para astrónomos y astrónomas de Argentina; este objeto es permanentemente monitoreado en espera de su muerte que, se estima, será catastrófica, pero no sabemos cuándo ocurrirá. El detalle de la nebulosa, las interacciones entre el material, son temas fundamentales en evolución estelar

Quinteto de Stephan: Este enorme mosaico es la imagen más grande del Webb hasta la fecha, y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna y muestra un cúmulo de galaxias en interacción. La información de Webb proporciona nuevos conocimientos sobre cómo las interacciones galácticas pueden haber impulsado la evolución de las galaxias en el universo primitivo.

¿Por qué se eligieron estos objetos? Desde el punto de vista de la astronomía en general, podemos decir que la elección fue adecuada para producir el impacto buscado. Cúmulos de galaxias que actúan como lentes, regiones de formación estelar en nuestra galaxia, estrellas similares al Sol en etapas finales de su vida, galaxias controladas por la gravedad, interactuando en una danza cósmica, atmósferas de planetas que orbitan estrellas que no son el Sol, que muestran la presencia de agua (necesaria para la existencia de vida basada en la cadena del carbón)… probablemente cualquier astrónomo o astrónoma sobre el planeta, hubiera estado de acuerdo con la selección.

Hace solo unos días, la colaboración Webb publicó otras observaciones aún más impactantes que no han sido tapa de los diarios, por ejemplo la galaxia más distante que se haya observado jamás (Glass-z13), cuya edad se estima en unos 13.500 millones de años.

Uno de los objetivos principales del Webb: galaxias de primera generación, la primera materia organizada en un universo de 13.800 millones de años y un tema fundamental para reforzar la teoría standard del Big Bang.

Lo que el telescopio Webb tiene para descubrir está aún por venir. Esperemos que, al igual que el Hubble, este instrumento nos ayude a sentirnos parte de la empresa humana que llamamos Ciencia.

*La autora pertenece a Itedam (CNEA-Conicet-Universidad de San Martín, USAM)

